Миронов предложил давать многодетным семьям деньги вместо участка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне право многодетных семей получать денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка.
- Размер компенсации предлагается определить в один миллион рублей.
- Законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне право многодетных семей получать денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что сейчас по закону семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок, а регионы вправе предусматривать и другие меры поддержки вместо него.
Проектом предлагается установить денежную компенсацию на федеральном уровне, чтобы сделать эту меру доступной для всех многодетных семей. Размер выплаты предлагается определить в один миллион рублей.
Миронов подчеркнул, что федеральное закрепление денежной компенсации направлено на предоставление альтернативного способа реализации мер социальной поддержки многодетных семей.