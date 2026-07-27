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Миронов предложил давать многодетным семьям деньги вместо участка - РИА Новости, 27.07.2026
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07:26 27.07.2026
Миронов предложил давать многодетным семьям деньги вместо участка

Миронов предложил давать многодетным семьям по миллиону рублей вместо участка

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОтдых в Воронцовском парке в Москве
Отдых в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Отдых в Воронцовском парке в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне право многодетных семей получать денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка.
  • Размер компенсации предлагается определить в один миллион рублей.
  • Законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне право многодетных семей получать денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что сейчас по закону семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок, а регионы вправе предусматривать и другие меры поддержки вместо него.
Проектом предлагается установить денежную компенсацию на федеральном уровне, чтобы сделать эту меру доступной для всех многодетных семей. Размер выплаты предлагается определить в один миллион рублей.
Миронов подчеркнул, что федеральное закрепление денежной компенсации направлено на предоставление альтернативного способа реализации мер социальной поддержки многодетных семей.
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