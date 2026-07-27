Миронов предложил давать многодетным семьям деньги вместо участка

Отдых в Воронцовском парке в Москве. Архивное фото

Отдых в Воронцовском парке в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне право многодетных семей получать денежную компенсацию вместо бесплатного земельного участка.

Размер компенсации предлагается определить в один миллион рублей.

Законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне право многодетных семей получать денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что сейчас по закону семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок, а регионы вправе предусматривать и другие меры поддержки вместо него.

Проектом предлагается установить денежную компенсацию на федеральном уровне, чтобы сделать эту меру доступной для всех многодетных семей. Размер выплаты предлагается определить в один миллион рублей.