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Закон о доступе к ЕГР ЗАГС позволит Минобороны сократить бюрократию - РИА Новости, 27.07.2026
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19:48 27.07.2026
Закон о доступе к ЕГР ЗАГС позволит Минобороны сократить бюрократию

Минобороны: закон о доступе к ЕГР ЗАГС позволит сократить бюрократию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минобороны РФ и Росгвардии право получать сведения из ЕГР ЗАГС в электронном виде.
  • Доступ к данным ЕГР ЗАГС ускорит назначение выплат и льгот в электронном виде, снизит время для начисления пособий и получения социальных гарантий.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Закон о расширении доступа Минобороны РФ и Росгвардии к сведениям из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) позволит оборонному ведомству значительно сократить бюрократические процедуры для военных и их семей, сообщили в министерстве.
В воскресенье президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны РФ и Росгвардию правом получать сведения из ЕГР ЗАГС в электронном виде для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.
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"Закон разрабатывался Минобороны России для целей оптимизации процессов повседневной деятельности военного ведомства и значимого сокращения бюрократических процедур для военнослужащих и членов их семьи", - говорится в сообщении, опубликованном на канале ведомства на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что принятый закон повысит оперативность обновления данных и избавит от "бумажной волокиты". Кроме того, информация об изменении семейного положения граждан, количестве детей, смене имени и фамилии будут вноситься автоматически в режиме реального времени.
"К примеру, в рамках перехода на новый цифровой формат постановка на учет нуждающегося в постоянном и служебном жилье существенно упростится. Количество документов и срок постановки на учет сократится в несколько раз, в том числе за счет ускорения в обработке и подтверждении данных о составе семьи", - пояснили в Минобороны РФ.
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Также, подчеркнули в ведомстве, доступ к данным ЕГР ЗАГС в целом ускорит назначение выплат и льгот в электронном виде, снизит время для начисления пособий, получения социальных гарантий и компенсаций для действующих бойцов, гражданского персонала, ветеранов и их близких.
"Закон дает право запрашивать сведения из ЕС ЗАГС и оформлять документы, необходимые при назначении социальных выплат, напрямую командирами и начальниками воинских частей. Сократится этапность принятия решений. Это значительно ускоряет юридическое подтверждение статуса военнослужащих непосредственно в зоне выполнения задач", - отметили в министерстве.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что работа по развитию системы соцгарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, упрощению и цифровизации их представления проводится под постоянным личным контролем министра обороны России Андрея Белоусова и является безусловным приоритетом в деятельности.
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