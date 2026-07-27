Закон о доступе к ЕГР ЗАГС позволит Минобороны сократить бюрократию

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минобороны РФ и Росгвардии право получать сведения из ЕГР ЗАГС в электронном виде.

Доступ к данным ЕГР ЗАГС ускорит назначение выплат и льгот в электронном виде, снизит время для начисления пособий и получения социальных гарантий.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Закон о расширении доступа Минобороны РФ и Росгвардии к сведениям из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) позволит оборонному ведомству значительно сократить бюрократические процедуры для военных и их семей, сообщили в министерстве.

В воскресенье президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны РФ и Росгвардию правом получать сведения из ЕГР ЗАГС в электронном виде для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.

"Закон разрабатывался Минобороны России для целей оптимизации процессов повседневной деятельности военного ведомства и значимого сокращения бюрократических процедур для военнослужащих и членов их семьи", - говорится в сообщении, опубликованном на канале ведомства на платформе "Макс"

В ведомстве отметили, что принятый закон повысит оперативность обновления данных и избавит от "бумажной волокиты". Кроме того, информация об изменении семейного положения граждан, количестве детей, смене имени и фамилии будут вноситься автоматически в режиме реального времени.

"К примеру, в рамках перехода на новый цифровой формат постановка на учет нуждающегося в постоянном и служебном жилье существенно упростится. Количество документов и срок постановки на учет сократится в несколько раз, в том числе за счет ускорения в обработке и подтверждении данных о составе семьи", - пояснили в Минобороны РФ.

Также, подчеркнули в ведомстве, доступ к данным ЕГР ЗАГС в целом ускорит назначение выплат и льгот в электронном виде, снизит время для начисления пособий, получения социальных гарантий и компенсаций для действующих бойцов, гражданского персонала, ветеранов и их близких.

"Закон дает право запрашивать сведения из ЕС ЗАГС и оформлять документы, необходимые при назначении социальных выплат, напрямую командирами и начальниками воинских частей. Сократится этапность принятия решений. Это значительно ускоряет юридическое подтверждение статуса военнослужащих непосредственно в зоне выполнения задач", - отметили в министерстве.