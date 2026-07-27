Правительство выделит дополнительные средства на медучреждения в регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России направит дополнительно 4 миллиарда рублей на создание новых медицинских учреждений в восьми регионах России.
- Средства будут направлены на строительство многофункциональных больничных комплексов, онкологических диспансеров, родильных домов и хирургических отделений.
- Медицинские учреждения будут построены в Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, Мордовии, Кабардино-Балкарской республике, Камчатском и Красноярском краях.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство России направит в этом году дополнительно 4 миллиарда рублей на создание новых медицинских учреждений в восьми регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Тема поддержки российского здравоохранения обсуждалась в понедельник на его совещании с вице-премьерами. Глава правительства обратил внимание на вопросы повышения качества и доступности медпомощи и упомянул, что кабмин для решения этой задачи реализует меры по развитию инфраструктуры здравоохранения и укреплению материально-технической базы.
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"На это направлен и профильный федеральный проект. В рамках его выполнения распределим дополнительно на текущий год порядка 4 миллиардов рублей, а всего на трехлетний период - более 6 миллиардов", - сказал Мишустин.
Он пояснил, что средства будут направлены на строительство многофункциональных больничных комплексов, онкологических диспансеров, родильных домов и хирургических отделений в восьми регионах страны.
"Речь идет о Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, Мордовии, Кабардино-Балкарской республике, Камчатском и Красноярском краях", - уточнил премьер.