Правительство выделит дополнительные средства на медучреждения в регионах

Тема поддержки российского здравоохранения обсуждалась в понедельник на его совещании с вице-премьерами. Глава правительства обратил внимание на вопросы повышения качества и доступности медпомощи и упомянул, что кабмин для решения этой задачи реализует меры по развитию инфраструктуры здравоохранения и укреплению материально-технической базы.