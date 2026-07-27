Краткий пересказ от РИА ИИ Телеведущая Елена Малышева накопила задолженность по налогу на имущество за свой загородный дом в штате Нью-Джерси на сумму 21,4 тысячи долларов.

За просрочку двух квартальных платежей за 2026 год начислили пеню и проценты, в результате чего общая сумма задолженности составила 22 319,21 доллара.

Сумма налога на недвижимость Елены Малышевой ежегодно растет: за 2024 год было начислено 41 078 долларов, за 2025 год — 42 032 доллара, а за 2026 год — 42 886 долларов.

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева накопила задолженность по налогу на имущество за свой загородный дом в штате Нью-Джерси на сумму 21,4 тысячи долларов (около 1,7 миллиона рублей), выяснило РИА Новости, изучив базу данных официального портала налоговых платежей.

Телеведущая просрочила уже два квартальных платежа за 2026 год — от 1 февраля и 1 мая, по 10 508 долларов каждый. Из-за задержки на основной долг в 21 016 долларов начислили пеню и проценты на общую сумму 1 303,21 доллара. В результате общая сумма задолженности с учетом штрафов составила 22 319,21 доллара (около 1,74 миллиона рублей), следует из базы данных налоговых платежей.

Как следует из публичных реестров округа Берген и риелторских архивов, двухэтажный особняк в элитном городке Алпайн телеведущая с мужем Игорем купила в 2016 году за 6,4 миллиона долларов. По данным налоговой службы, дом жилой площадью около 917,5 квадратных метра имеет 21 комнату (из них 6 спален и 10 ванных), а его текущая кадастровая стоимость составляет 5,02 миллиона долларов. В материалах риелторов также отмечается, что интерьеры оформлены с использованием мрамора, позолоты и хрусталя.