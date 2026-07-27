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Малышева накопила 1,7 миллиона рублей долга по налогу за особняк в США - РИА Новости, 27.07.2026
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17:21 27.07.2026
Малышева накопила 1,7 миллиона рублей долга по налогу за особняк в США

Елена Малышева задолжала 1,7 млн рублей по налогу за особняк в Нью-Джерси

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Телеведущая Елена Малышева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеведущая Елена Малышева накопила задолженность по налогу на имущество за свой загородный дом в штате Нью-Джерси на сумму 21,4 тысячи долларов.
  • За просрочку двух квартальных платежей за 2026 год начислили пеню и проценты, в результате чего общая сумма задолженности составила 22 319,21 доллара.
  • Сумма налога на недвижимость Елены Малышевой ежегодно растет: за 2024 год было начислено 41 078 долларов, за 2025 год — 42 032 доллара, а за 2026 год — 42 886 долларов.
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева накопила задолженность по налогу на имущество за свой загородный дом в штате Нью-Джерси на сумму 21,4 тысячи долларов (около 1,7 миллиона рублей), выяснило РИА Новости, изучив базу данных официального портала налоговых платежей.
Телеведущая просрочила уже два квартальных платежа за 2026 год — от 1 февраля и 1 мая, по 10 508 долларов каждый. Из-за задержки на основной долг в 21 016 долларов начислили пеню и проценты на общую сумму 1 303,21 доллара. В результате общая сумма задолженности с учетом штрафов составила 22 319,21 доллара (около 1,74 миллиона рублей), следует из базы данных налоговых платежей.
Как следует из публичных реестров округа Берген и риелторских архивов, двухэтажный особняк в элитном городке Алпайн телеведущая с мужем Игорем купила в 2016 году за 6,4 миллиона долларов. По данным налоговой службы, дом жилой площадью около 917,5 квадратных метра имеет 21 комнату (из них 6 спален и 10 ванных), а его текущая кадастровая стоимость составляет 5,02 миллиона долларов. В материалах риелторов также отмечается, что интерьеры оформлены с использованием мрамора, позолоты и хрусталя.
При этом сумма налога на недвижимость ежегодно растет: если за 2024 год было начислено 41 078 долларов, то в 2025 году налог увеличился до 42 032 долларов, а за 2026 год составил уже 42 886 долларов или порядка 3 миллионов 345 тысяч рублей.
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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