Особняк Малышевой в Нью-Джерси потерял четверть стоимости за десять лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Дом в элитном пригороде Нью-Джерси, принадлежащий Елене Малышевой и ее супругу, был куплен в 2016 году примерно за 6,4 миллиона долларов.

На июль 2026 года стоимость особняка и участка оценивается в 5,5 миллиона долларов, что означает снижение цены примерно на 24% за 10 лет.

Дома в Алпайне, расположенные неподалеку от особняка Малышевой, за последние 10 лет потеряли около 10% стоимости.

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Дом в элитном пригороде Нью-Джерси, принадлежащий Елене Малышевой и ее супругу, с момента покупки в 2016 году потерял примерно четверть стоимости, выяснило РИА Новости на основе данных сервисов оценки недвижимости.

Дом в элитном пригороде Алпайн был куплен телеведущей и ее мужем Игорем в 2016 году примерно за 6,4 миллиона долларов при оценочной стоимости более 7,1 миллиона.

При этом на июль 2026 года стоимость особняка и расположенного на нем участка оценивается в 5,5 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные оценки недвижимости. Из этого следует, что особняк, купленный российской телеведущей, за 10 лет упал в цене примерно на 24%.

Более того, как показал анализ динамики стоимости соседних участков, в округе цена недвижимости также снижается, но гораздо меньшими темпами. В среднем дома в Алпайне, расположенные неподалеку от особняка Малышевой , за последние 10 лет потеряли около 10% стоимости.