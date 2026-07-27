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Особняк Малышевой в Нью-Джерси потерял четверть стоимости за десять лет - РИА Новости, 27.07.2026
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16:37 27.07.2026
Особняк Малышевой в Нью-Джерси потерял четверть стоимости за десять лет

Дом Елены Малышевой в Нью-Джерси за 10 лет потерял четверть стоимости

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Телеведущая Елена Малышева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дом в элитном пригороде Нью-Джерси, принадлежащий Елене Малышевой и ее супругу, был куплен в 2016 году примерно за 6,4 миллиона долларов.
  • На июль 2026 года стоимость особняка и участка оценивается в 5,5 миллиона долларов, что означает снижение цены примерно на 24% за 10 лет.
  • Дома в Алпайне, расположенные неподалеку от особняка Малышевой, за последние 10 лет потеряли около 10% стоимости.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Дом в элитном пригороде Нью-Джерси, принадлежащий Елене Малышевой и ее супругу, с момента покупки в 2016 году потерял примерно четверть стоимости, выяснило РИА Новости на основе данных сервисов оценки недвижимости.
Дом в элитном пригороде Алпайн был куплен телеведущей и ее мужем Игорем в 2016 году примерно за 6,4 миллиона долларов при оценочной стоимости более 7,1 миллиона.
При этом на июль 2026 года стоимость особняка и расположенного на нем участка оценивается в 5,5 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные оценки недвижимости. Из этого следует, что особняк, купленный российской телеведущей, за 10 лет упал в цене примерно на 24%.
Более того, как показал анализ динамики стоимости соседних участков, в округе цена недвижимости также снижается, но гораздо меньшими темпами. В среднем дома в Алпайне, расположенные неподалеку от особняка Малышевой, за последние 10 лет потеряли около 10% стоимости.
В особняке российской телеведущей шесть спален, 10 ванных комнат, а также есть бассейн. Общая площадь участка составляет 1114 квадратных метров. При этом, как убедилось РИА Новости, на картах, как и на профильных сайтах, изображения участка с улицы размыты, что не позволяет рассмотреть его.
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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