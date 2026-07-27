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Лантратова документирует каждый факт агрессии со стороны Украины - РИА Новости, 27.07.2026
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10:32 27.07.2026
Лантратова документирует каждый факт агрессии со стороны Украины

Лантратова направляет в международные организации данные о преступлениях Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что документирует каждый факт агрессии со стороны Украины против мирного населения и направляет данные в международные организации, требуя признать эти действия террористическими.
  • 27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что документирует каждый факт агрессии со стороны Украины против мирного населения и направляет данные в международные организации, требуя признать эти действия террористическими.
Федеральный омбудсмен напомнила, что 27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе.
"Защита права детей на безопасную жизнь - это безусловный приоритет нашей работы. Мы детально документируем каждый факт агрессии против мирного населения и направляем данные в международные организации, требуя признания этих действий террористическими и привлечения виновных к ответственности", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЯна Лантратова
 
 
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