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Лантратова помогла участнику СВО вернуться к больной жене и ребенку - РИА Новости, 27.07.2026
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09:52 27.07.2026
Лантратова помогла участнику СВО вернуться к больной жене и ребенку

Лантратова помогла участнику СВО из Белгородской области вернуться к семье

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла участнику СВО из Белгородской области вернуться к семье.
  • Супруга военнослужащего стала инвалидом, а их больной ребенок нуждался в уходе, поэтому боец хотел уволиться с военной службы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла участнику СВО из Белгородской области вернуться к больной жене и ребенку.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратился военнослужащий из Белгородской области. В его семье сложились тяжелые обстоятельства - супруга по состоянию здоровья стала инвалидом, в то время как их больной ребенок также нуждался в постоянном уходе. Боец был назначен опекуном сына, однако своевременно уволиться с военной службы не удалось.
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"Совместно с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой мы направили обращение в Минобороны России. Помощь оказана. Военнослужащий вернется к супруге и сыну в ближайшее время", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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ОбществоБелгородская областьРоссияЯна Лантратова
 
 
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