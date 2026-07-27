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Боец ВС России рассказал о ситуации в Константиновке

Фартовый: продолжается зачистка Константиновки и эвакуация мирных жителей

© REUTERSКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Южная" продолжают зачистку Константиновки и эвакуацию мирных жителей.
  • Мирным жителям Константиновки доставляют продовольствие и медикаменты с помощью дронов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Южная" продолжают зачистку Константиновки и эвакуацию мирных жителей, которые они получают с дронов продовольствие и медикаменты, заявил командир подразделения БПЛА разведроты с позывным Фартовый.
Населенный пункт Константиновка в ДНР был взят под контроль 4 июля.
"Продолжаем проводить зачистку в Константиновке. Также помогаем оставшимся мирным жителям. Все делается с помощью дронов. То есть скидываем продукты питания, скидываем им медикаменты. С помощью дронов также выводили гражданское население", - сказал командир, слова которого приводит Минобороны РФ.
Он сообщил, что его подразделение продвигается в сторону Алексеево-Дружковки.
"Выявляем там позиции, пункты управления противника, пункты управления БПЛА, нарушаем логистику врага, выявляем их подвозы, скопления, нарушаем ротацию, чтобы они не могли закрепиться на каких-то определенных рубежах, сразу же наносим огневое поражение. Ведется круглосуточное наблюдение с воздуха, помогаем нашим штурмовым группам", - поведал Фартовый.
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