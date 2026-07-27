Боец ВС России рассказал о ситуации в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения группировки "Южная" продолжают зачистку Константиновки и эвакуацию мирных жителей.

Мирным жителям Константиновки доставляют продовольствие и медикаменты с помощью дронов.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Южная" продолжают зачистку Константиновки и эвакуацию мирных жителей, которые они получают с дронов продовольствие и медикаменты, заявил командир подразделения БПЛА разведроты с позывным Фартовый.

Населенный пункт Константиновка ДНР был взят под контроль 4 июля.

"Продолжаем проводить зачистку в Константиновке. Также помогаем оставшимся мирным жителям. Все делается с помощью дронов. То есть скидываем продукты питания, скидываем им медикаменты. С помощью дронов также выводили гражданское население", - сказал командир, слова которого приводит Минобороны РФ.

Он сообщил, что его подразделение продвигается в сторону Алексеево-Дружковки.