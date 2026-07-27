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Многодетная мать из Подмосковья победила в конкурсе "Миссис Земля — 2026" - РИА Новости, 27.07.2026
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18:38 27.07.2026 (обновлено: 23:49 27.07.2026)
Многодетная мать из Подмосковья победила в конкурсе "Миссис Земля — 2026"

Россиянка Людмила Секрий выиграла конкурс красоты "Миссис Земля — 2026"

© Фото : соцсети Людмилы СекрийЛюдмила Секрий
Людмила Секрий - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : соцсети Людмилы Секрий
Людмила Секрий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Людмила Секрий из подмосковного Видного одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Земля — 2026".
  • Россиянка посвятила свое выступление всем матерям в мире.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мать четверых детей и предприниматель из подмосковного Видного Людмила Секрий сообщила, что одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Земля — 2026".
"Миссис Земля — 2026. Снежная королева с горячим сердцем. Моя сила — в поддержке каждой из вас. Сегодня моя победа — это старт для ваших побед!" — написала Секрий в Instagram*.
Ранее в своем канале Секрий рассказывала, что у нее четверо детей. Они, по словам женщины, — главное вдохновение в ее жизни.
"С детства я мечтала о сцене. Но осуществить свою мечту смогла только благодаря младшей дочери — именно она вдохновила меня сделать этот шаг", — рассказала Секрий о своем решении принять участие в конкурсе.
Выступление на "Миссис Земля — 2026" Людмила Секрий посвятила всем матерям в мире.
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