Многодетная мать из Подмосковья победила в конкурсе "Миссис Земля — 2026"

Краткий пересказ от РИА ИИ Людмила Секрий из подмосковного Видного одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Земля — 2026".

Россиянка посвятила свое выступление всем матерям в мире.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мать четверых детей и предприниматель из подмосковного Видного Людмила Секрий сообщила, что одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Земля — 2026".

"Миссис Земля — 2026. Снежная королева с горячим сердцем. Моя сила — в поддержке каждой из вас. Сегодня моя победа — это старт для ваших побед!" — написала Секрий в Instagram*.

Ранее в своем канале Секрий рассказывала, что у нее четверо детей. Они, по словам женщины, — главное вдохновение в ее жизни.

"С детства я мечтала о сцене. Но осуществить свою мечту смогла только благодаря младшей дочери — именно она вдохновила меня сделать этот шаг", — рассказала Секрий о своем решении принять участие в конкурсе.

Выступление на "Миссис Земля — 2026" Людмила Секрий посвятила всем матерям в мире.