Россияне чаще всего ездят в командировки в страны СНГ

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии 2026 года 40% всех деловых поездок российских компаний пришлось на страны СНГ и ближнего зарубежья.

В топ-10 самых популярных направлений у деловых туристов вошли пять государств из региона СНГ: Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Армения и Киргизия.

Помимо стран СНГ, в топ-10 востребованных зарубежных направлений у российского бизнеса также вошли Китай, Турция, Италия, Франция и Объединенные Арабские Эмираты.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Среди зарубежных направлений российские компании в первом полугодии 2026 года чаще всего отправляли своих сотрудников в страны СНГ и ближнего зарубежья, на них пришлось 40% всех деловых поездок компаний, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе бронирования деловых поездок "Островок Командировки".

"В первом полугодии 2026 года российские компании чаще всего отправляли сотрудников в зарубежные командировки в страны СНГ и ближнего зарубежья - на этот регион пришлось 40% всех деловых поездок компаний", - выяснили в сервисе.

Так, в топ-10 самых популярных направлений у деловых туристов вошли пять государств из этого региона - Казахстан , Белоруссия, Узбекистан, Армения и Киргизия. В сервисе отметили, что наиболее высокую динамику заказов по сравнению с первым полугодием 2025 года продемонстрировала Армения, где число бронирований размещения деловыми туристами выросло на 20%.

При этом в Казахстане оно выросло на 7%, в Узбекистане - на 6%, в Киргизии - на 3%. Кроме стран СНГ рост заказов корпоративных клиентов также показали Китай и Турция - на 15% и 7% соответственно.

"Помимо стран СНГ, в топ-10 востребованных зарубежных направлений у российского бизнеса также вошли Китай, Турция, Италия, Франция и Объединенные Арабские Эмираты", - добавили аналитики.