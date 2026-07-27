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Россияне чаще всего ездят в командировки в страны СНГ - РИА Новости, 27.07.2026
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06:10 27.07.2026 (обновлено: 09:10 27.07.2026)
Россияне чаще всего ездят в командировки в страны СНГ

Россияне чаще всего ездят в командировки в Казахстан, Белоруссию и Узбекистан

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии 2026 года 40% всех деловых поездок российских компаний пришлось на страны СНГ и ближнего зарубежья.
  • В топ-10 самых популярных направлений у деловых туристов вошли пять государств из региона СНГ: Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Армения и Киргизия.
  • Помимо стран СНГ, в топ-10 востребованных зарубежных направлений у российского бизнеса также вошли Китай, Турция, Италия, Франция и Объединенные Арабские Эмираты.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Среди зарубежных направлений российские компании в первом полугодии 2026 года чаще всего отправляли своих сотрудников в страны СНГ и ближнего зарубежья, на них пришлось 40% всех деловых поездок компаний, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе бронирования деловых поездок "Островок Командировки".
"В первом полугодии 2026 года российские компании чаще всего отправляли сотрудников в зарубежные командировки в страны СНГ и ближнего зарубежья - на этот регион пришлось 40% всех деловых поездок компаний", - выяснили в сервисе.
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Так, в топ-10 самых популярных направлений у деловых туристов вошли пять государств из этого региона - Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Армения и Киргизия. В сервисе отметили, что наиболее высокую динамику заказов по сравнению с первым полугодием 2025 года продемонстрировала Армения, где число бронирований размещения деловыми туристами выросло на 20%.
При этом в Казахстане оно выросло на 7%, в Узбекистане - на 6%, в Киргизии - на 3%. Кроме стран СНГ рост заказов корпоративных клиентов также показали Китай и Турция - на 15% и 7% соответственно.
"Помимо стран СНГ, в топ-10 востребованных зарубежных направлений у российского бизнеса также вошли Китай, Турция, Италия, Франция и Объединенные Арабские Эмираты", - добавили аналитики.
В сервисе заметили, что в первом полугодии чаще всего за рубеж ездили представители компаний из сферы торговли, ИТ, консалтинга, производства, медицины и инженерии. При этом средняя продолжительность таких поездок составляла 3 дня, а стоимость забронированной ночи - 15,7 тысячи рублей.
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