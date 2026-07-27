В Каспийске ликвидировали открытое горение на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На складе с бумажной продукцией в Каспийске произошло возгорание.
- МЧС России объявило о ликвидации открытого горения на складе.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ликвидация открытого горения на складе с бумагой объявлена в Каспийске, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о возгорании на складе с бумажной продукцией в дагестанском Каспийске. Площадь пожара достигала порядка 700 квадратных метров.
"В Каспийске объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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26 июля, 22:02