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В Каспийске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 27.07.2026
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19:14 27.07.2026 (обновлено: 19:26 27.07.2026)
В Каспийске ликвидировали открытое горение на складе

В Каспийске ликвидировали открытое горение на складе с бумагой

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар в складском помещении в Каспийске
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в складском помещении в Каспийске - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в складском помещении в Каспийске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На складе с бумажной продукцией в Каспийске произошло возгорание.
  • МЧС России объявило о ликвидации открытого горения на складе.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ликвидация открытого горения на складе с бумагой объявлена в Каспийске, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о возгорании на складе с бумажной продукцией в дагестанском Каспийске. Площадь пожара достигала порядка 700 квадратных метров.
"В Каспийске объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКаспийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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