Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о высокой эффективности ударов России по украинским объектам, направленных на слом военного потенциала Киева.
- Он подчеркнул, что ВСУ не гнушаются ничем и большую часть ударов фокусируют на мирном населении.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил РИА Новости о высокой эффективности ударов РФ по украинским объектам, отметив, что они направлены на слом военного потенциала Киева.
Он подчеркнул, что ВСУ не гнушаются ничем и большую часть ударов фокусируют на мирном населении.
"Эффективность наших ударов гораздо выше, потому что она направлена на слом экономического потенциала и военного потенциала Украины в целом. И неминуемо количество этих ударов перейдет в качество, которые и лягут в основу нашей дальнейшей победы", - сказал Картаполов.
Президент России Владимир Путин в начале июля на совещании с военными отметил положительную динамику и возрастающие темпы наступления российских войск по всей линии фронта.