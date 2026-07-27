Картаполов заявил о высокой эффективности ударов России по объектам ВСУ

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил РИА Новости о высокой эффективности ударов РФ по украинским объектам, отметив, что они направлены на слом военного потенциала Киева.