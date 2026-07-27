Рейтинг@Mail.ru
Картаполов заявил о высокой эффективности ударов России по объектам ВСУ - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 27.07.2026
Картаполов заявил о высокой эффективности ударов России по объектам ВСУ

Картаполов заявил о высокой эффективности ударов России по украинским объектам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о высокой эффективности ударов России по украинским объектам, направленных на слом военного потенциала Киева.
  • Он подчеркнул, что ВСУ не гнушаются ничем и большую часть ударов фокусируют на мирном населении.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил РИА Новости о высокой эффективности ударов РФ по украинским объектам, отметив, что они направлены на слом военного потенциала Киева.
Он подчеркнул, что ВСУ не гнушаются ничем и большую часть ударов фокусируют на мирном населении.
"Эффективность наших ударов гораздо выше, потому что она направлена на слом экономического потенциала и военного потенциала Украины в целом. И неминуемо количество этих ударов перейдет в качество, которые и лягут в основу нашей дальнейшей победы", - сказал Картаполов.
Президент России Владимир Путин в начале июля на совещании с военными отметил положительную динамику и возрастающие темпы наступления российских войск по всей линии фронта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Песков рассказал, как Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм
Вчера, 19:07
 
РоссияКиевУкраинаАндрей КартаполовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала