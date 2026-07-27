Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не гнушаются ничем, заявил Картаполов - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 27.07.2026
ВСУ не гнушаются ничем, заявил Картаполов

Картаполов: ВСУ не гнушаются ничем и фокусируют удары на мирном населении

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что ВСУ фокусируют большую часть ударов на мирном населении.
  • Он подчеркнул, что эффективность ударов ВС России выше, так как они направлены на слом экономического и военного потенциала Украины.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ не гнушаются ничем и большую часть ударов фокусируют на мирном населении, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Если наши Вооруженные силы бьют по военным объектам, по промышленным объектам, то наш противник не гнушается ничем и наоборот большую часть своих ударов фокусирует на мирном населении и социальной инфраструктуре. В этом кардинальное и коренное отличие нашего подхода и их подхода", - сказал РИА Новости Картаполов.
Он подчеркнул. что эффективность ударов ВС РФ гораздо выше, поскольку они направлены на слом экономического и военного потенциала Украины в целом.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке 25 июля
Вчера, 10:16
 
В миреАндрей КартаполовГосдума РФВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала