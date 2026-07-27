ВСУ не гнушаются ничем, заявил Картаполов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что ВСУ фокусируют большую часть ударов на мирном населении.
- Он подчеркнул, что эффективность ударов ВС России выше, так как они направлены на слом экономического и военного потенциала Украины.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ не гнушаются ничем и большую часть ударов фокусируют на мирном населении, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Если наши Вооруженные силы бьют по военным объектам, по промышленным объектам, то наш противник не гнушается ничем и наоборот большую часть своих ударов фокусирует на мирном населении и социальной инфраструктуре. В этом кардинальное и коренное отличие нашего подхода и их подхода", - сказал РИА Новости Картаполов.
Он подчеркнул. что эффективность ударов ВС РФ гораздо выше, поскольку они направлены на слом экономического и военного потенциала Украины в целом.