В Нижнем Тагиле ищут девочку, упавшую в карьер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнем Тагиле Свердловской области в Лебяжинском карьере ищут тело 13-летней девочки.
- По данным СМИ, школьница упала в карьер с 10-метровой высоты, обвал произошел, когда она подошла к краю водоема.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости о поиске девочки в карьере в Нижнем Тагиле Свердловской области, куда, по данным СМИ, ребенок провалился с 10-метровой высоты.
По сведениям СМИ, тело 13-летней девочки ищут третий день. Отмечалось, что она была с друзьями рядом с водоемом на Лебяжинском карьере в Нижнем Тагиле. Школьница подошла к краю карьера, он обвалился, и подросток упала с 10-метровой высоты.
"Расследуем, тело пока ищут", – сказал собеседник агентства, комментируя агентству данные об инциденте в карьере.
Силовые ведомства пока не прокомментировали происшествие.
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