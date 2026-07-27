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Здания известного советского архитектора обновили в Москве - РИА Новости, 27.07.2026
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11:17 27.07.2026 (обновлено: 21:26 27.07.2026)
Здания известного советского архитектора обновили в Москве

В Москве идут работы по преображению домов архитектора Евгения Стамо

© РИА Новости / Иван Денисенко | Перейти в медиабанкЦентральный дом кинематографистов, 1969 год. Архитектор Евгений Стамо
Центральный дом кинематографистов, 1969 год. Архитектор Евгений Стамо - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Иван Денисенко
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Центральный дом кинематографистов, 1969 год. Архитектор Евгений Стамо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Здания по проектам известного советского архитектора Евгения Стамо обновили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице проходит капитальный ремонт зданий, построенных архитектором Евгением Стамо", — говорится в релизе.
Уточняется, что в 2026 году преобразится здание по адресу: переулок Новоконюшенный, дом 9, строение 1. Шестиэтажный дом был построен в 1964 году по проекту архитекторов Евгения Стамо и Михаила Полторацкого.
"Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подвал, заменят электрику и магистрали инженерных систем", — уточняется в публикации. Добавляется, что по окончании основного объема работ специалисты обновят балконы, входы и цоколь.
Как отмечается на сайте мэра, работы по обновлению жилых домов, возведенных по проектам знаменитого архитектора Стамо, проходили и ранее. В 2024 году капитальный ремонт прошел в здании в стиле советской неоклассики на Ломоносовском проспекте, 14, а в 2023 году специалисты обновили дом 42 на Плющихе.
"Особое внимание специалисты уделили восстановлению декоративных элементов, так как именно они создают неповторимый портрет зданий", — подчеркивается в сообщении.
Работы планируется завершить до конца 2026 года.
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