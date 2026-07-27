Здания известного советского архитектора обновили в Москве

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Здания по проектам известного советского архитектора Евгения Стамо обновили в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В столице проходит капитальный ремонт зданий, построенных архитектором Евгением Стамо", — говорится в релизе.

Уточняется, что в 2026 году преобразится здание по адресу: переулок Новоконюшенный, дом 9, строение 1. Шестиэтажный дом был построен в 1964 году по проекту архитекторов Евгения Стамо и Михаила Полторацкого.

"Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подвал, заменят электрику и магистрали инженерных систем", — уточняется в публикации. Добавляется, что по окончании основного объема работ специалисты обновят балконы, входы и цоколь.

Как отмечается на сайте мэра, работы по обновлению жилых домов, возведенных по проектам знаменитого архитектора Стамо, проходили и ранее. В 2024 году капитальный ремонт прошел в здании в стиле советской неоклассики на Ломоносовском проспекте, 14, а в 2023 году специалисты обновили дом 42 на Плющихе.

"Особое внимание специалисты уделили восстановлению декоративных элементов, так как именно они создают неповторимый портрет зданий", — подчеркивается в сообщении.