Кадыров назвал слухи о дефиците продовольствия в Чечне вымыслом

ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слухи о якобы грядущем дефиците в республике продуктов и товаров первой необходимости вымыслом.

Он подчеркнул, что в республике имеется достаточный запас товара. Также, по словам Кадырова, погодные условия лишь незначительно скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах, уборка урожая продолжается в плановом режиме.