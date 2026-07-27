Кадыров назвал слухи о дефиците продовольствия в Чечне вымыслом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамзан Кадыров назвал слухи о грядущем дефиците продуктов и товаров первой необходимости в Чечне вымыслом.
- По словам Кадырова, в республике имеется достаточный запас товаров, а уборка урожая продолжается в плановом режиме.
- Глава Чечни призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять ложные сообщения.
ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слухи о якобы грядущем дефиците в республике продуктов и товаров первой необходимости вымыслом.
"На разных площадках интернет-пространства начали появляться вбросы от любителей нагнетать по поводу некоего надвигающегося на Чеченскую Республику дефицита продовольствия и товаров первой необходимости. Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в республике имеется достаточный запас товара. Также, по словам Кадырова, погодные условия лишь незначительно скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах, уборка урожая продолжается в плановом режиме.
"Доверяйте только официальным источникам информации. Не становитесь участниками распространения ложных сообщений. Попытки искусственно посеять беспокойство среди населения обречены на провал", - отметил глава республики.