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Кадыров назвал слухи о дефиците продовольствия в Чечне вымыслом - РИА Новости, 27.07.2026
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22:09 27.07.2026
Кадыров назвал слухи о дефиците продовольствия в Чечне вымыслом

Кадыров назвал слухи о грядущем в Чечне дефиците продуктов вымыслом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамзан Кадыров назвал слухи о грядущем дефиците продуктов и товаров первой необходимости в Чечне вымыслом.
  • По словам Кадырова, в республике имеется достаточный запас товаров, а уборка урожая продолжается в плановом режиме.
  • Глава Чечни призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять ложные сообщения.
ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слухи о якобы грядущем дефиците в республике продуктов и товаров первой необходимости вымыслом.
"На разных площадках интернет-пространства начали появляться вбросы от любителей нагнетать по поводу некоего надвигающегося на Чеченскую Республику дефицита продовольствия и товаров первой необходимости. Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в республике имеется достаточный запас товара. Также, по словам Кадырова, погодные условия лишь незначительно скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах, уборка урожая продолжается в плановом режиме.
"Доверяйте только официальным источникам информации. Не становитесь участниками распространения ложных сообщений. Попытки искусственно посеять беспокойство среди населения обречены на провал", - отметил глава республики.
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Рамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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