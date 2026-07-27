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На Сахалине задержали курьера по подозрению в хищении 5,5 млн рублей - РИА Новости, 27.07.2026
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06:24 27.07.2026 (обновлено: 06:25 27.07.2026)
На Сахалине задержали курьера по подозрению в хищении 5,5 млн рублей

На Сахалине задержали курьера по подозрению в хищении 5,5 млн у пенсионеров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Южно-Сахалинске задержан 19-летний житель Приморья по подозрению в хищении более 5,5 миллионов рублей у трех пенсионеров.
  • Молодой человек работал курьером у телефонных мошенников и приехал на Сахалин по заданию кураторов.
  • Полиция возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), подозреваемый взят под стражу, расследование продолжается.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл – РИА Новости. Полиция задержала в Южно-Сахалинске 19-летнего жителя Приморья по подозрению в хищении у трех пенсионеров более 5,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
По ее информации, молодой человек работал курьером у телефонных мошенников в составе организованной группы и приехал по заданию кураторов на Сахалин. В Южно-Сахалинске три пенсионерки передали ему деньги.
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"Восьмидесятипятилетняя женщина лишилась 3 миллионов 179 тысяч рублей, 74-летняя - 1 миллиона 260 тысяч рублей, 79-летняя - 1 миллиона 114,3 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Заявления от пострадавших жителей Сахалина поступили в полицию в июле. Сотрудники отдела по борьбе с ИТ-преступлениями провели оперативные мероприятия, вышли на след курьера и задержали его с поличным в Холмске, где он пытался получить от очередей жертвы 1,6 миллиона рублей под предлогом повышения пенсионных выплат.
"По всем фактам полиция возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), которые объединили в одно производство. Подозреваемый взят под стражу, расследование продолжается", - отмечает пресс-служба ведомства.
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