Рейтинг@Mail.ru
Исследование: молодежь больше доверяет ИИ при создании лекарств - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:15 27.07.2026 (обновлено: 14:21 27.07.2026)
Исследование: молодежь больше доверяет ИИ при создании лекарств

Молодые люди больше доверяют искусственному интеллекту, создающему лекарства

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство лекарств
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Молодые люди в возрасте до 35 лет больше доверяют искусственному интеллекту, используемому при создании лекарств и вакцин, сообщает компания SuperJob, которая провела исследование совместно с департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Компания провела опрос среди 1,6 тысячи экономически активных граждан старше 18 лет из всех федеральных округов.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Гросси выступил против глобального контроля над искусственным интеллектом
7 июля, 07:40
По данным исследования, всего 4% опрошенных уверены, что создание вакцин и медпрепаратов можно передать искусственному интеллекту на полной основе. Еще 40% респондентов допускают, что в этом процессе можно использовать ИИ частично, отмечая, что "искусственный интеллект может генерировать идеи на основе химических знаний, но финальный анализ должен оставаться за опытным специалистом".
Так, 44% опрошенных высказались категорически против внедрения инструмента в фармацевтику, называя технологии "сырыми". Еще 12% затруднились с ответом.
Мужчины доверяют "ИИ-фарме" больше женщин: полное доверие выразили 6% и 2% соответственно. Доля частично согласных среди мужчин достигает 47%, тогда как среди женщин она составляяет 33%.
Наибольшую лояльность к высоким технологиям продемонстрировали опрошенные до 35 лет. В той или иной степени готовы положиться на искусственный интеллект 50% молодых респондентов, тогда как среди граждан старше 35 лет – только 39-40%.
Однозначно согласились приобрести препарат, созданный технологией ИИ, 3% опрошенных, еще 23% ответили "скорее да". Однако 45% склонны ответить на этот вопрос отрицательно. Категорически отказались от покупки "ИИ-лекарств" 29% респондентов.
Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов отметил, что столичные предприятия активно применяют искусственный интеллект при разработке и выпуске лекарств. Он подчеркнул, что в городе действует более 100 фармкомпаний, многие из которых интегрируют в процессы ИИ.
"Однако искусственный интеллект – это помощник ученого, а не его замена. Например, его используют для обработки больших массивов данных или контроля качества препаратов. Внедрение ИИ и других инновационных решений позволит выводить жизненно важные лекарства на рынок на годы раньше традиционных сроков", – приводит пресс-служба столичного ДИПП слова Гарбузова.
Например, предприятие "Р-Фарм" при помощи искусственного интеллекта создает препарат для терапии болезни Альцгеймера. Как подчеркнул директор по экономике здравоохранения компании Александр Быков, ИИ является одним из основных трендов мировой фармотрасли.
"Крупнейшие компании уже интегрируют ИИ в исследования и разработку новых лекарственных средств, поскольку такие технологии позволяют существенно ускорить обработку и анализ больших массивов данных, а также поиск перспективных молекул", – сказал Быков.
Он отметил, что при разработке препарата ИИ не принимает решений самостоятельно и не может заменить опыт ученого, врача или разработчика.
"Это инструмент, который помогает специалистам работать быстрее и эффективнее, но научная экспертиза, ответственность и финальное решение всегда остаются за человеком", – рассказал Быков.
Также фармацевтический завод "Биннофарм", расположенный в столице и входящий в состав "Биннофарм Групп", интегрирует искусственный интеллект и машинное зрение в производственные процессы. По словам корпоративного директора по качеству "Биннофарм Групп" Наалы Гривапш, внедрение технологий поможет дополнить существующую систему контроля качества. Так, машинное зрение помогает исследовать каждую единицу товаров на линии производства и с высокой точностью обнаруживать единицы с браком.
"Мы также планируем использовать искусственный интеллект для предиктивного обслуживания оборудования и оптимизации инженерных систем. Это поможет поддерживать стабильную работу и необходимые параметры производственной среды, например, влажность, температуру и перепады давления", – сказала Гривапш.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сказал, что Москва поддерживает столичных производителей, укрепляет лекарственную безопасность, создает новые высокотехнологичные рабочие места и формирует прочную основу для научного и индустриального развития страны.
Выпуск фруктовой продукции на московском предприятии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Гарбузов: московские компании увеличивают выпуск фруктовой продукции
25 июля, 13:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваАнатолий ГарбузовИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала