Исследование: молодежь больше доверяет ИИ при создании лекарств

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Молодые люди в возрасте до 35 лет больше доверяют искусственному интеллекту, используемому при создании лекарств и вакцин, сообщает компания SuperJob, которая провела исследование совместно с департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Компания провела опрос среди 1,6 тысячи экономически активных граждан старше 18 лет из всех федеральных округов.

По данным исследования, всего 4% опрошенных уверены, что создание вакцин и медпрепаратов можно передать искусственному интеллекту на полной основе. Еще 40% респондентов допускают, что в этом процессе можно использовать ИИ частично, отмечая, что "искусственный интеллект может генерировать идеи на основе химических знаний, но финальный анализ должен оставаться за опытным специалистом".

Так, 44% опрошенных высказались категорически против внедрения инструмента в фармацевтику, называя технологии "сырыми". Еще 12% затруднились с ответом.

Мужчины доверяют "ИИ-фарме" больше женщин: полное доверие выразили 6% и 2% соответственно. Доля частично согласных среди мужчин достигает 47%, тогда как среди женщин она составляяет 33%.

Наибольшую лояльность к высоким технологиям продемонстрировали опрошенные до 35 лет. В той или иной степени готовы положиться на искусственный интеллект 50% молодых респондентов, тогда как среди граждан старше 35 лет – только 39-40%.

Однозначно согласились приобрести препарат, созданный технологией ИИ, 3% опрошенных, еще 23% ответили "скорее да". Однако 45% склонны ответить на этот вопрос отрицательно. Категорически отказались от покупки "ИИ-лекарств" 29% респондентов.

Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов отметил, что столичные предприятия активно применяют искусственный интеллект при разработке и выпуске лекарств. Он подчеркнул, что в городе действует более 100 фармкомпаний, многие из которых интегрируют в процессы ИИ.

"Однако искусственный интеллект – это помощник ученого, а не его замена. Например, его используют для обработки больших массивов данных или контроля качества препаратов. Внедрение ИИ и других инновационных решений позволит выводить жизненно важные лекарства на рынок на годы раньше традиционных сроков", – приводит пресс-служба столичного ДИПП слова Гарбузова.

Например, предприятие "Р-Фарм" при помощи искусственного интеллекта создает препарат для терапии болезни Альцгеймера. Как подчеркнул директор по экономике здравоохранения компании Александр Быков, ИИ является одним из основных трендов мировой фармотрасли.

"Крупнейшие компании уже интегрируют ИИ в исследования и разработку новых лекарственных средств, поскольку такие технологии позволяют существенно ускорить обработку и анализ больших массивов данных, а также поиск перспективных молекул", – сказал Быков.

Он отметил, что при разработке препарата ИИ не принимает решений самостоятельно и не может заменить опыт ученого, врача или разработчика.

"Это инструмент, который помогает специалистам работать быстрее и эффективнее, но научная экспертиза, ответственность и финальное решение всегда остаются за человеком", – рассказал Быков.

Также фармацевтический завод "Биннофарм", расположенный в столице и входящий в состав "Биннофарм Групп", интегрирует искусственный интеллект и машинное зрение в производственные процессы. По словам корпоративного директора по качеству "Биннофарм Групп" Наалы Гривапш, внедрение технологий поможет дополнить существующую систему контроля качества. Так, машинное зрение помогает исследовать каждую единицу товаров на линии производства и с высокой точностью обнаруживать единицы с браком.

"Мы также планируем использовать искусственный интеллект для предиктивного обслуживания оборудования и оптимизации инженерных систем. Это поможет поддерживать стабильную работу и необходимые параметры производственной среды, например, влажность, температуру и перепады давления", – сказала Гривапш.