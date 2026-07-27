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Глава ФИФА предложил критикам чемпионата мира помедитировать - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
10:08 27.07.2026
Глава ФИФА предложил критикам чемпионата мира помедитировать

Инфантино предложил критикам чемпионата мира помедитировать и помолиться

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфантино обратился к критикам чемпионата мира, посоветовав им помедитировать, помолиться или посмотреть футбольные матчи.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к критикам чемпионата мира, посоветовав им помедитировать, помолиться или посмотреть футбольные матчи.
Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
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"Всем, кто упустил возможность наблюдать за тем, как дети, взрослые, бабушки и дедушки собираются вместе ради этой прекрасной игры, я приношу свои извинения за то, что матчи закончились и вы упустили всю эту радость и единение. Мне очень жаль, что вы были так поглощены ненавистью и критикой, что пропустили все. Всем, кто тратил свое время и силы на ненависть, помедитируйте, помолитесь, улыбнитесь, проведите время с близкими или посмотрите футбольный матч", — написал Инфантино в Instagram*.
"Тем, кто сидит с ручками и бумажками, за экранами своих компьютеров, распространяя ненависть и ложные слухи: хочу сказать, что пока вы сидите дома, мы в ФИФА находимся на передовой, усердно работаем и устраиваем лучшее шоу в мире. У нас не было ни случаев насилия, ни инцидентов, стопроцентная безопасность, только радость и счастье!" — добавил глава ФИФА.
В чемпионате мира приняла участие сборная Ирана, команда сыграла три матча в США. "Когда иранская команда начала играть, все недовольство на трибунах быстро сменилось единой песней в поддержку сборной. В футболе нет места политике. Футбол - это единство, а не разделение. Футбол - это нечто большее, чем ненависть и дискриминация", — добавил Инфантино.
Инфантино 56 лет. Функционер, имеющий гражданство Швейцарии, Италии и Ливана, возглавил ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Йозефа Блаттера. В июне 2019 года Инфантино был избран на второй срок, в марте 2023-го - на третий. В апреле Инфантино объявил о намерении участвовать в следующих выборах, которые пройдут 18 марта 2027 года в Марокко.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ФутболСпортСШАКанадаМексикаДжанни ИнфантиноЙозеф БлаттерМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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