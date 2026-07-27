Российский саблист снялся с плей-офф чемпионата мира из-за травмы

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский саблист Камиль Ибрагимов снялся с 1/8 финала мирового первенства по фехтованию в Гонконге, сообщается на протоколе соревнований.

Ибрагимову 32 года, он является двукратным чемпионом мира (2013, 2016).

Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге без ограничений.