Минфин предложил упростить проверку бизнеса для участия в госзакупках

Краткий пересказ от РИА ИИ Минфин России внес в правительство законопроект об использовании сервисов оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФНС России при осуществлении закупок.

Законопроект позволит минимизировать риск представления участниками закупок недостоверной информации и сократить административную нагрузку на заказчиков.

Соответствие участников госзакупок обязательным требованиям будет подтверждаться автоматически с помощью сервисов налоговой службы.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минфин России внес в правительство РФ законопроект, упрощающий проверку бизнеса для участия в госзакупках, сообщает министерство.

"Минфин России внес в правительство РФ законопроект об использовании сервисов оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) ФНС России при осуществлении закупок", - говорится в сообщении.

Эта мера упростит проверку участников закупок и сведет к минимуму возможность предоставления ими недостоверной информации, уточняет министерство.

"Реализация проектируемых изменений позволит минимизировать риск представления участниками закупок недостоверной информации о соответствии обязательным требованиям, а также сократить административную нагрузку на заказчиков за счет исключения необходимости осуществления дополнительных проверок", - поясняет Минфин.

Согласно законопроекту, соответствие участников госзакупок обязательным требованиям будет подтверждаться автоматически с помощью сервисов налоговой службы. Заказчики будут получать соответствующую информацию от операторов электронных площадок через Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС).

Таким упрощенным способом можно будет подтвердить достоверность сведений об участниках закупок в ЕГРЮЛ, отсутствие информации о них в перечне экстремистов и террористов, отсутствие у бизнеса замороженных счетов или иного имущества.