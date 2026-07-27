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Минфин предложил упростить проверку бизнеса для участия в госзакупках - РИА Новости, 27.07.2026
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16:35 27.07.2026
Минфин предложил упростить проверку бизнеса для участия в госзакупках

Минфин внес в правительство проект, упрощающий проверку участников госзакупок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин России внес в правительство законопроект об использовании сервисов оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФНС России при осуществлении закупок.
  • Законопроект позволит минимизировать риск представления участниками закупок недостоверной информации и сократить административную нагрузку на заказчиков.
  • Соответствие участников госзакупок обязательным требованиям будет подтверждаться автоматически с помощью сервисов налоговой службы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минфин России внес в правительство РФ законопроект, упрощающий проверку бизнеса для участия в госзакупках, сообщает министерство.
"Минфин России внес в правительство РФ законопроект об использовании сервисов оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) ФНС России при осуществлении закупок", - говорится в сообщении.
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Эта мера упростит проверку участников закупок и сведет к минимуму возможность предоставления ими недостоверной информации, уточняет министерство.
"Реализация проектируемых изменений позволит минимизировать риск представления участниками закупок недостоверной информации о соответствии обязательным требованиям, а также сократить административную нагрузку на заказчиков за счет исключения необходимости осуществления дополнительных проверок", - поясняет Минфин.
Согласно законопроекту, соответствие участников госзакупок обязательным требованиям будет подтверждаться автоматически с помощью сервисов налоговой службы. Заказчики будут получать соответствующую информацию от операторов электронных площадок через Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС).
Таким упрощенным способом можно будет подтвердить достоверность сведений об участниках закупок в ЕГРЮЛ, отсутствие информации о них в перечне экстремистов и террористов, отсутствие у бизнеса замороженных счетов или иного имущества.
Также через сервисы ФНС заказчик сможет проверить, нет ли у участника закупок долгов по обязательным платежам в бюджетную систему.
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