В Варшаве открылась выставка, посвященная советскому адмиралу Горшкову

Здесь представлены оцифрованные раритеты из коллекции Музея Победы – фотографии, документы, карты и другие экспонаты. Материалы проекта рассказывают об основных этапах жизни Горшкова - детстве и юности, первых годах службы будущего главкома ВМФ СССР.

Горшков – дважды Герой Советского Союза, адмирал флота СССР. Он был создателем отечественного ракетно-ядерного флота и возглавлял Военно-морской флот СССР в течение 30 лет. Именно при Горшкове ВМФ СССР стал мощным океанским ракетно-ядерным Военно-морским флотом государства.