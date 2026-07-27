В Варшаве открылась выставка, посвященная советскому адмиралу Горшкову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Варшаве открылась выставка, посвященная советскому флотоводцу адмиралу Сергею Горшкову.
- Ее организовал Музей Победы.
ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Выставка, посвященная советскому флотоводцу адмиралу Сергею Горшкову, открылась в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "Легендарный флотоводец", подготовленная ко Дню Военно-морского флота России Музеем Победы, разместилась в консульском отделе посольства России в польской столице.
Здесь представлены оцифрованные раритеты из коллекции Музея Победы – фотографии, документы, карты и другие экспонаты. Материалы проекта рассказывают об основных этапах жизни Горшкова - детстве и юности, первых годах службы будущего главкома ВМФ СССР.
Горшков – дважды Герой Советского Союза, адмирал флота СССР. Он был создателем отечественного ракетно-ядерного флота и возглавлял Военно-морской флот СССР в течение 30 лет. Именно при Горшкове ВМФ СССР стал мощным океанским ракетно-ядерным Военно-морским флотом государства.
В Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова
26 июля, 12:05