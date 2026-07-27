World Gymnastics допустила наличие санкций к российским спортсменам

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) на своем сайте опубликовала заявление, в котором допустила ограничения в отношении российских спортсменов на соревнованиях, запланированных до мая 2026 года.

"Исполнительный комитет подтвердил, что все спортсмены из России и Белоруссии должны иметь полное представительство на всех соревнованиях под эгидой World Gymnastics. Однако для соревнований, утвержденных до решения мая 2026 года, могут рассматриваться исключения в индивидуальном порядке в тех случаях, когда применимые решения или ограничения, введенные местными властями, препятствуют применению данных рамок", - говорится в заявлении.