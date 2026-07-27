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World Gymnastics допустила наличие санкций к российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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14:48 27.07.2026 (обновлено: 14:50 27.07.2026)
World Gymnastics допустила наличие санкций к российским спортсменам

World Gymnastics допустила санкции к россиянам на турнирах, утвержденных до мая

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРоссийский гимнаст Давид Белявский выполняет упражнения на брусьях
Российский гимнаст Давид Белявский выполняет упражнения на брусьях - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный комитет World Gymnastics подтвердил, что все спортсмены из России и Белоруссии должны иметь полное представительство на всех соревнованиях под эгидой организации.
  • Для соревнований, утвержденных до мая 2026 года, могут рассматриваться исключения в индивидуальном порядке, если местные власти вводят ограничения.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) на своем сайте опубликовала заявление, в котором допустила ограничения в отношении российских спортсменов на соревнованиях, запланированных до мая 2026 года.
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
"Исполнительный комитет подтвердил, что все спортсмены из России и Белоруссии должны иметь полное представительство на всех соревнованиях под эгидой World Gymnastics. Однако для соревнований, утвержденных до решения мая 2026 года, могут рассматриваться исключения в индивидуальном порядке в тех случаях, когда применимые решения или ограничения, введенные местными властями, препятствуют применению данных рамок", - говорится в заявлении.
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