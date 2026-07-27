Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не осудило атаки Киева на Киров и Запорожскую область.
- он добавил, что отсутствие осуждения атак ВСУ по российским регионам вызывает возмущение.
ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости. Отсутствие осуждения Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) варварских атак Киева по Кирову и Запорожской области вызывает возмущение, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Губернатор Кировской области в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
"Вызывает глубокое возмущение то, что эти очередные варварские деяния ВСУ не нашли должной оценки ни с вашей стороны как Верховного комиссара ООН по правам человека, ни со стороны возглавляемого вами Управления", - заявил Гатилов в обращении к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, опубликованном в Telegram-канале постпредства РФ.
Он указал, что "далеко не первый раз" Тюрк и другие правозащитниким ООН, включая соответствующих специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, демонстративно игнорируют совершенные Киевом преступления.