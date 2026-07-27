Гатилов раскритиковал УВКПЧ за отсутствие осуждения атак ВСУ на Россию

ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости. Отсутствие осуждения Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) варварских атак Киева по Кирову и Запорожской области вызывает возмущение, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Вызывает глубокое возмущение то, что эти очередные варварские деяния ВСУ не нашли должной оценки ни с вашей стороны как Верховного комиссара ООН по правам человека, ни со стороны возглавляемого вами Управления", - заявил Гатилов в обращении к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, опубликованном в Telegram-канале постпредства РФ.