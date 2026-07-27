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Гатилов раскритиковал УВКПЧ за отсутствие осуждения атак ВСУ на Россию - РИА Новости, 27.07.2026
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17:07 27.07.2026
Гатилов раскритиковал УВКПЧ за отсутствие осуждения атак ВСУ на Россию

Гатилов: отсутствие осуждения УВКПЧ атак ВСУ на регионы РФ вызывает возмущение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не осудило атаки Киева на Киров и Запорожскую область.
  • он добавил, что отсутствие осуждения атак ВСУ по российским регионам вызывает возмущение.
ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости. Отсутствие осуждения Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) варварских атак Киева по Кирову и Запорожской области вызывает возмущение, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Губернатор Кировской области в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
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"Вызывает глубокое возмущение то, что эти очередные варварские деяния ВСУ не нашли должной оценки ни с вашей стороны как Верховного комиссара ООН по правам человека, ни со стороны возглавляемого вами Управления", - заявил Гатилов в обращении к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, опубликованном в Telegram-канале постпредства РФ.
Он указал, что "далеко не первый раз" Тюрк и другие правозащитниким ООН, включая соответствующих специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, демонстративно игнорируют совершенные Киевом преступления.
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