Гарбузов: КМЗ помог установить лифты в тамбовских домах

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Столичный Карачаровский механический завод (КМЗ) помог установить лифты в многоквартирных домах Тамбовской области по текущему контракту в рамках региональной программы капремонта, 24 лифта направлены и были введены в эксплуатацию в Тамбове и Котовске, заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.

"Столичная промышленность продолжает поставлять современные отечественные решения для регионов России. В рамках обновления лифтового парка Тамбова и Котовска по программе капитального ремонта Карачаровский механический завод изготовил и установил 24 лифта в многоквартирных домах высотой от семи до 13 этажей", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Отмечается, что согласно плану на 2026 год в регионе заменят 60 лифтов в 19 домах. Оборудование, выпущенное КМЗ, уже работает в девяти жилых домах области.

Предприятие обеспечивает полный цикл воплощения проекта в жизнь – от производства лифтового оборудования до его монтажа и ввода в эксплуатацию.

Как подчеркнул гендиректор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский, оборудование, которое выпускает предприятие, эксплуатируется как при возведении новых объектов, так и при модернизации лифтового парка жилых домов в более чем 30 российских регионах.

"Для региональных программ капремонта КМЗ выпускает современные лифты с плавным ходом и низким уровнем шума. Кабины оснащаются зеркалами, поручнями, TFT-дисплеями, панели управления — крупными кнопками со шрифтом Брайля, а при оформлении кабины может использоваться символика региона", — подчеркнул Сидельковский.

Замена лифтов в регионах Центрального Черноземья – одно из основных направлений реализации областной программы капремонта. Предприятие доставляет лифты и в другие области экономического региона: Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Липецкую.