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Гарбузов: КМЗ помог установить лифты в тамбовских домах - РИА Новости, 27.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:15 27.07.2026
Гарбузов: КМЗ помог установить лифты в тамбовских домах

Гарбузов: КМЗ помог установить 24 лифта в домах Тамбовской области

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Столичный Карачаровский механический завод (КМЗ) помог установить лифты в многоквартирных домах Тамбовской области по текущему контракту в рамках региональной программы капремонта, 24 лифта направлены и были введены в эксплуатацию в Тамбове и Котовске, заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
"Столичная промышленность продолжает поставлять современные отечественные решения для регионов России. В рамках обновления лифтового парка Тамбова и Котовска по программе капитального ремонта Карачаровский механический завод изготовил и установил 24 лифта в многоквартирных домах высотой от семи до 13 этажей", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Отмечается, что согласно плану на 2026 год в регионе заменят 60 лифтов в 19 домах. Оборудование, выпущенное КМЗ, уже работает в девяти жилых домах области.
Предприятие обеспечивает полный цикл воплощения проекта в жизнь – от производства лифтового оборудования до его монтажа и ввода в эксплуатацию.
Как подчеркнул гендиректор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский, оборудование, которое выпускает предприятие, эксплуатируется как при возведении новых объектов, так и при модернизации лифтового парка жилых домов в более чем 30 российских регионах.
"Для региональных программ капремонта КМЗ выпускает современные лифты с плавным ходом и низким уровнем шума. Кабины оснащаются зеркалами, поручнями, TFT-дисплеями, панели управления — крупными кнопками со шрифтом Брайля, а при оформлении кабины может использоваться символика региона", — подчеркнул Сидельковский.
Замена лифтов в регионах Центрального Черноземья – одно из основных направлений реализации областной программы капремонта. Предприятие доставляет лифты и в другие области экономического региона: Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Липецкую.
Ранее Гарбузов рассказал, что КМЗ изготовит и поставит 22 пассажирских лифта для многоквартирных домов Белгородской области.
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