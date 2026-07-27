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В Гагаузии призвали пересмотреть решение КС Молдавии по выборам - РИА Новости, 27.07.2026
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20:48 27.07.2026
В Гагаузии призвали пересмотреть решение КС Молдавии по выборам

В Гагаузии призвали пересмотреть решение КС Молдавии по выборам в автономии

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Гагаузии
Флаги Молдавии и Гагаузии - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Гагаузии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гагаузии прошла международная конференция, на которой обсуждалось решение Конституционного суда Молдавии, признавшего неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК и самостоятельно проводить выборы.
  • Участники конференции считают постановление Конституционного суда юридически спорным и политически мотивированным.
  • Участниками конференции рекомендовано гагаузскому парламенту обратиться в международные институты и пересмотреть решение Конституционного суда Молдавии.
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Постановление Конституционного суда Молдавии, фактически лишающее Гагаузию права самостоятельно проводить выборы в автономии, является юридически спорным и политически мотивированным, заявили участники проходившей в Гагаузии международной конференции, призвав высокую инстанцию пересмотреть решение.
В Гагаузии в субботу прошла международная научно-практическая конференция "Соблюдение конституционных норм в Республике Молдова - тест на правовое государство", в которой приняли участие представители региональных властей и оппозиционные молдавские политики. На ней обсуждалось решение Конституционного суда (КС) Молдавии, который 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии и самостоятельно проводить выборы в регионе. В понедельник на сайте гагаузского заксобрания была опубликована резолюция конференции.
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"Участники конференции считают постановление Конституционного суда № 8 от 9 июля 2026 года юридически спорным, политически мотивированным и создающим угрозу конституционной стабильности Республики Молдова", - говорится в резолюции.
В связи с этим участники конференции выступили с рекомендациями к Народному Собранию (парламенту) Гагаузии. Они предлагают обратиться в Венецианскую комиссию, конгресс местных и региональных властей Совета Европы и другие международные институты для получения объективной оценки произошедшего пересмотра модели автономии с нарушением конституционных норм и принципов конституции Молдавии.
"Обратиться в Конституционный суд Республики Молдова о пересмотре в ревизионном порядке постановления… обратиться в Европейский суд по правам человека о проверке на предмет соответствия постановления международным стандартам в сфере прав национальных меньшинств", - приводится в резолюции ряд других рекомендаций гагаузскому парламенту.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта и на 21 июня, их вновь назначили на 15 ноября.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
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