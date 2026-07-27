В Гагаузии призвали пересмотреть решение КС Молдавии по выборам

Краткий пересказ от РИА ИИ В Гагаузии прошла международная конференция, на которой обсуждалось решение Конституционного суда Молдавии, признавшего неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК и самостоятельно проводить выборы.

Участники конференции считают постановление Конституционного суда юридически спорным и политически мотивированным.

Участниками конференции рекомендовано гагаузскому парламенту обратиться в международные институты и пересмотреть решение Конституционного суда Молдавии.

КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Постановление Конституционного суда Молдавии, фактически лишающее Гагаузию права самостоятельно проводить выборы в автономии, является юридически спорным и политически мотивированным, заявили участники проходившей в Гагаузии международной конференции, призвав высокую инстанцию пересмотреть решение.

Гагаузии в субботу прошла международная научно-практическая конференция "Соблюдение конституционных норм в Республике Молдова - тест на правовое государство", в которой приняли участие представители региональных властей и оппозиционные молдавские политики. На ней обсуждалось решение Конституционного суда (КС) Молдавии , который 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии и самостоятельно проводить выборы в регионе. В понедельник на сайте гагаузского заксобрания была опубликована резолюция конференции.

"Участники конференции считают постановление Конституционного суда № 8 от 9 июля 2026 года юридически спорным, политически мотивированным и создающим угрозу конституционной стабильности Республики Молдова", - говорится в резолюции

В связи с этим участники конференции выступили с рекомендациями к Народному Собранию (парламенту) Гагаузии. Они предлагают обратиться в Венецианскую комиссию, конгресс местных и региональных властей Совета Европы и другие международные институты для получения объективной оценки произошедшего пересмотра модели автономии с нарушением конституционных норм и принципов конституции Молдавии.

"Обратиться в Конституционный суд Республики Молдова о пересмотре в ревизионном порядке постановления… обратиться в Европейский суд по правам человека о проверке на предмет соответствия постановления международным стандартам в сфере прав национальных меньшинств", - приводится в резолюции ряд других рекомендаций гагаузскому парламенту.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта и на 21 июня, их вновь назначили на 15 ноября.