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Экс-президент Молдавии призвал власти соблюдать гарантии автономии Гагаузии - РИА Новости, 27.07.2026
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17:16 27.07.2026
Экс-президент Молдавии призвал власти соблюдать гарантии автономии Гагаузии

Додон призвал власти Молдавии соблюдать гарантии автономии Гагаузии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны соблюдать гарантии автономии Гагаузии и не форсировать избрание главы региона до окончательного решения судебных инстанций.
  • Он считает, что выборы в гагаузский парламент должны состояться 15 ноября и пройти в соответствии с законодательством и избирательным кодексом Гагаузии.
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон призвал власти страны соблюдать гарантии автономии Гагаузии, провести выборы в гагаузский парламент 15 ноября и не форсировать избрание главы региона до окончательного решения судебных инстанций.
В августе 2025 года суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в репрессиях. Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Однако окончательное решение - за высшей судебной палатой.
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"Что касается выборов башкана (главы Гагаузии - ред.), мое мнение — с ними не стоит спешить. Считаю, что действующий башкан был задержан незаконно, и окончательного решения судебных инстанций до сих пор нет. В любом случае уже весной следующего года должны состояться очередные выборы главы автономии", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его мнению, выборы в гагаузский парламент должны состояться 15 ноября, как решили в Комрате, пройти в соответствии с законодательством и избирательным кодексом Гагаузии. "Как это происходило на протяжении последних десятилетий, — по одномандатным округам от каждого населенного пункта", - подчеркнул политик.
Додон заявил, что впервые за многие годы отношения между Кишиневом и Комратом оказались настолько сложными. "Убежден, что центральные власти должны соблюдать договоренности, достигнутые в середине 90-х годов, благодаря которым в Гагаузии удалось сохранить мир и избежать конфликта, подобного тому, который произошел в Приднестровье. Эти гарантии автономии необходимо уважать и сегодня", - пояснил он.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы в Народное собрание, запланированные на 22 марта и на 21 июня, их вновь назначили на 15 ноября.
Отношения властей Молдавии с руководством автономии остаются напряженными с весны 2023 года, когда на выборах главы Гагаузии победила Гуцул, которую поддержали оппозиционные силы. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в политическом давлении на автономию.
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