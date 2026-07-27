Тренер "Рубина" Артига оценил судейство в игре с "Краснодаром"

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Франк Артига заявил, что удаление Ильи Рожкова испортило матч его команды в РПЛ против «Краснодара».

«Краснодар» одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 3:1, все три гола забиты, когда команда из Казани играла в меньшинстве после удаления Рожкова на 18-й минуте.

Артига сравнил ситуацию с предыдущим случаем, когда из-за VAR был отменен гол, лишивший «Рубин» седьмого места в прошлом сезоне.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Франк Артига заявил, что удаление Ильи Рожкова испортило матч его команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) против "Краснодара".

В воскресенье " Краснодар " на выезде одержал волевую победу над " Рубином " (3:1) в первом туре РПЛ. Все три гола гости забили, играя в большинстве, - на 18-й минуте красную карточку получил защитник казанцев Рожков, разбивший ударом рукой нос нападающему Хуану Боселли.

"Нет комментариев. Футбол закончился на 18-й минуте, когда было принято решение окончить это прекрасное зрелище. До этого обе команды играли здорово", - приводит слова Артиги с пресс-конференции аккаунт "Рубина" в соцсети "ВКонтакте".