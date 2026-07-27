Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Рубина" Артига оценил судейство в игре с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:47 27.07.2026
Тренер "Рубина" Артига оценил судейство в игре с "Краснодаром"

Тренер "Рубина" Артига: удаление Ильи Рожкова испортило матч против "Краснодара"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФранк Артига
Франк Артига - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Франк Артига. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Франк Артига заявил, что удаление Ильи Рожкова испортило матч его команды в РПЛ против «Краснодара».
  • «Краснодар» одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 3:1, все три гола забиты, когда команда из Казани играла в меньшинстве после удаления Рожкова на 18-й минуте.
  • Артига сравнил ситуацию с предыдущим случаем, когда из-за VAR был отменен гол, лишивший «Рубин» седьмого места в прошлом сезоне.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Франк Артига заявил, что удаление Ильи Рожкова испортило матч его команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) против "Краснодара".
В воскресенье "Краснодар" на выезде одержал волевую победу над "Рубином" (3:1) в первом туре РПЛ. Все три гола гости забили, играя в большинстве, - на 18-й минуте красную карточку получил защитник казанцев Рожков, разбивший ударом рукой нос нападающему Хуану Боселли.
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Арбитрам матча РПЛ "Рубин" — "Краснодар" угрожали после игры
26 июля, 23:56
"Нет комментариев. Футбол закончился на 18-й минуте, когда было принято решение окончить это прекрасное зрелище. До этого обе команды играли здорово", - приводит слова Артиги с пресс-конференции аккаунт "Рубина" в соцсети "ВКонтакте".
"Я помню последний тур, когда был отменен чистейший гол из-за VAR. Из-за этого гола команда лишилась седьмого места. Это был последний тур того сезона, сейчас первый тур нового сезона, а происходит то же самое", - добавил испанский тренер.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Рубин
1 : 3
Краснодар
12‎’‎ • Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
45‎’‎ • Хуан Боселли
53‎’‎ • Никита Кривцов
(Хуан Боселли)
Кристиан Кардосо
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортИлья РожковХуан БоселлиФранк АртигаРубинКраснодарРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Л. Фрухвиртова
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Л. Музетти
    01
    63
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Ротор
    0
    2
  • Теннис
    Завершен
    Д. ШнайдерВ. Уильямс
    У. ЭйкериК. Глисон
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    А. Вукич
    З. Свайда
    66
    31
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    З. Бергс
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Киз
    366
    644
  • Теннис
    28.07 18:00
    Е. Александрова
    К. Лютова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала