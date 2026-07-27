Тренер "Рубина" Артига оценил судейство в игре с "Краснодаром"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Франк Артига заявил, что удаление Ильи Рожкова испортило матч его команды в РПЛ против «Краснодара».
- «Краснодар» одержал волевую победу над «Рубином» со счетом 3:1, все три гола забиты, когда команда из Казани играла в меньшинстве после удаления Рожкова на 18-й минуте.
- Артига сравнил ситуацию с предыдущим случаем, когда из-за VAR был отменен гол, лишивший «Рубин» седьмого места в прошлом сезоне.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Франк Артига заявил, что удаление Ильи Рожкова испортило матч его команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) против "Краснодара".
"Нет комментариев. Футбол закончился на 18-й минуте, когда было принято решение окончить это прекрасное зрелище. До этого обе команды играли здорово", - приводит слова Артиги с пресс-конференции аккаунт "Рубина" в соцсети "ВКонтакте".
"Я помню последний тур, когда был отменен чистейший гол из-за VAR. Из-за этого гола команда лишилась седьмого места. Это был последний тур того сезона, сейчас первый тур нового сезона, а происходит то же самое", - добавил испанский тренер.
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
12’ • Мирлинд Даку
45’ • Хуан Боселли
53’ • Никита Кривцов
• Кристиан Кардосо