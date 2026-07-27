Рейтинг@Mail.ru
Пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 27.07.2026 (обновлено: 09:09 27.07.2026)
Пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам

Природный пожар угрожает военным производствам рядом с Бордо

© REUTERS / Stephane MaheЛиквидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Stephane Mahe
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам, расположенным недалеко от Бордо.
  • Число эвакуированных в департаменте Жиронда превысило 220 тысяч человек, при этом пожар затронул 42 тысячи гектаров территории региона.
  • Министерство вооруженных сил Франции выделило силы и средства для обеспечения безопасности оборонных объектов.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам, расположенным недалеко от Бордо, передает агентство AFP со ссылкой на власти.
"Важные оборонные и научные объекты на западе региона Бордо оказались под угрозой из-за масштабного пожара, который охватил окрестности Аркашонского залива и приближается к агломерации", — говорится в публикации.
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Во Франции трех мужчин арестовали за поджоги
Вчера, 01:18
В частности, речь идет о четырех объектах компании ArianeGroup, в том числе о заводе по производству топлива для баллистических ракет M51. Также в этом районе присутствуют фирмы Dassault, Safran и Thales.
По данным агентства, Министерство ВС Франции объявило о выделении сил и средств для обеспечения безопасности этих предприятий.
Накануне SNCF приостановила все движение поездов к югу от Бордо из-за масштабного лесного пожара. Телеканал BFMTV сообщал, что число эвакуированных в департаменте Жиронда превысило 220 тысяч человек, при этом горят 42 тысячи гектаров территории региона.
Огонь, вызванный аномальной жарой, охватил леса во Франции. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, этим летом страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
Ликвидация лесного пожара во Франции - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Заключительный этап "Тур де Франс" сократят из-за пожаров
25 июля, 19:03
 
В миреБордоФранцияЭммануэль МакронSafran
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала