Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции

Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции

© REUTERS / Stephane Mahe Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам, расположенным недалеко от Бордо.

Число эвакуированных в департаменте Жиронда превысило 220 тысяч человек, при этом пожар затронул 42 тысячи гектаров территории региона.

Министерство вооруженных сил Франции выделило силы и средства для обеспечения безопасности оборонных объектов.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам, расположенным недалеко от Бордо, передает агентство AFP со ссылкой на власти.

"Важные оборонные и научные объекты на западе региона Бордо оказались под угрозой из-за масштабного пожара, который охватил окрестности Аркашонского залива и приближается к агломерации", — говорится в публикации.

В частности, речь идет о четырех объектах компании ArianeGroup, в том числе о заводе по производству топлива для баллистических ракет M51. Также в этом районе присутствуют фирмы Dassault, Safran и Thales.

По данным агентства, Министерство ВС Франции объявило о выделении сил и средств для обеспечения безопасности этих предприятий.

SNCF приостановила все движение поездов к югу от Бордо из-за масштабного лесного пожара. Телеканал BFMTV Жиронда превысило 220 тысяч человек, при этом горят 42 тысячи гектаров территории региона. Наканунеприостановила все движение поездов к югу от Бордо из-за масштабного лесного пожара. Телеканал BFMTV сообщал , что число эвакуированных в департаментепревысило 220 тысяч человек, при этом горят 42 тысячи гектаров территории региона.