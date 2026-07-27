Во Франции злоумышленники ограбили три музея за месяц

Краткий пересказ от РИА ИИ В июле во Франции произошло три ограбления музеев в департаментах Тарн, Кот-д'Ор и Нижний Рейн.

Злоумышленники похитили драгоценности, включая 27 ювелирных изделий из музея Lalique стоимостью более 4,5 миллиона евро и около 40 золотых монет из археологического центра Монтана стоимостью более 120 тысяч евро.

24 июля в музее департамента Кот-д'Ор была украдена золотая шейная гривна "Дамы из Викса" весом 480 граммов, один из подозреваемых в этом ограблении был задержан 27 июля.

ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. Злоумышленники во Франции в июле ограбили три музея в департаментах Тарн, Кот-д"Ор и Нижний Рейн и похитили драгоценности, в том числе кельтское ожерелье весом 480 граммов, сообщает газета Parisien.

Ранее радиостанция RTL сообщала, что злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производства стекла Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции

"Ограбление произошло ранним утром 5 июля в музее Lalique в (коммуне – ред.) Винжен-сюр-Модер (в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке страны – ред.)… Четырьмя днями ранее аналогичный инцидент произошел в департаменте Тарн в археологическом центре Монтана", - говорится в материале.

Согласно сообщению издания, злоумышленники ограбили музей в Нижнем Рейне на северо-востоке Франции рано утром. Они похитили 27 ювелирных изделий, общая стоимость которых превысила 4,5 миллиона евро. Из археологического центра Монтана злоумышленники ночью похитили около 40 золотых монет, датируемых 50 годом до нашей эры и оцениваемых в более чем 120 тысяч евро.

Последнее ограбление произошло 24 июля в краевом музее в коммуне Шатийон-сюр-Сен в департаменте Кот-д"Ор около 10.30 (11.30 мск). Двое злоумышленников разбили витрину и украли считающуюся бесценной золотую шейную гривну "Дамы из Викса", кельтского захоронения женщины высокого происхождения, расположенного во французской Бургундии.

Вес похищенного изделия составляет 480 граммов, а возраст датируется пятым веком до нашей эры. По словам министра культуры Франции Катрин Пегар, уже в понедельник, 27 июля, один из подозреваемых в этом ограблении был задержан, говорится в сообщении Parisien.