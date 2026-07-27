Побежденные Загитова, Медведева и допинг: куда пропала Мария Сотскова

Она подавала большие надежды и даже выступила с Медведевой и Загитовой в Пхенчхане. Но сегодня и слышать не хочет о фигурном катании. Почему? РИА Новости рассказывает, как нелепая допинговая история сломала одну из самых изящных российских фигуристок "десятых" годов, и где она сейчас.

Характер становился невыносимым

На юниорских соревнованиях и специалисты, и болельщики, и журналисты восхищались грациозной фигуристкой, отличавшейся собственным стилем. В декабре 2013 года, когда все внимание было обращено на участниц Олимпиады в Сочи , Маша Сотскова выиграла Финал юниорского Гран-при в японской Фукуоке . Тогда она опередила восходящую звезду Серафиму Саханович и Евгению Медведеву, о которой особо не говорили. Большое будущее прочили Сотсковой.

В юниорах она была великолепна. В марте 2016 года в Дебрецене стала серебряным призером юниорского чемпионата мира, уступив лишь японке Марин Хонде. "Как хорошо было бы, если бы после двенадцати лет ей исполнилось бы сразу девятнадцать!" - неожиданно разоткровенничалась в Дебрецене ее тренер Светлана Панова. С пятнадцатилетней Сотсковой справляться ей было труднее. Практически у всех девчонок в переходный период характер становится сложным, но у Марии, по признанию тренера, он с каждым днем становился просто невыносимым.

Сама фигуристка считала, что невыносимыми становятся требования тренера, которая довела ее до первых побед. Вскоре после юниорского чемпионата мира она ушла к Елене Буяновой, которая поначалу с характером новой ученицы справлялась. На чемпионате России-2017, проходившем в Челябинске, Сотскова стала бронзовым призером, уступив только Медведевой и Алине Загитовой. Причем в короткой программе она будущую олимпийскую чемпионку обошла.

© Фото : Социальные сети Марии Сотсковой Российская фигуристка Мария Сотскова © Фото : Социальные сети Марии Сотсковой Российская фигуристка Мария Сотскова

Сотскова попала в сборную, выступила на чемпионатах Европы и мира, где заняла соответственно 4-е и 8-е места. Для дебютантки вполне достойный результат. На ЧМ-2017 в Хельсинки результат Сотсковой позволил добыть России три олимпийские квоты, одну из которых она и завоевала по итогам предолимпийского чемпионата России, став серебряным призером, уступив лишь Загитовой. Залечивавшая травму Медведева от участия в чемпионате страны и олимпийском отборе была освобождена. Загитова в тот сезон была непобедима, и фактически за единственную путевку в сборную шла настоящая рубка.

"Не знаю, удастся ли мне стать олимпийской чемпионкой, но счастлива, что просто смогу выступить на Олимпиаде, - говорила Мария сразу после соревнований. – Это была моя цель в спорте, и я ее добилась". В Пхенчхане попасть в призеры, будучи третьим номером российской сборной, было практически невозможно, но катание занявшей 8-е место Сотсковой запомнилось. А после в ее жизни наступила настоящая черная полоса.

© Фото : Социальные сети Марии Сотсковой Российская фигуристка Мария Сотскова © Фото : Социальные сети Марии Сотсковой Российская фигуристка Мария Сотскова

Допинг и развод

Наша следующая встреча состоялась на Универсиаде-2019 в Красноярске. Это был уникальный турнир, где наряду с Элизабет Турсынбаевой, первой из взрослых фигуристок замахнувшейся на четверной прыжок, выступала бразильянка Анна-Карла Дикотиньи, искренне радовавшаяся исполнению одинарного и набравшая за свой прокат уникальную сумму – 8,21 балла. В протоколах напротив фамилии участниц были указаны не страны, а вузы, в которых они учились. Или числились. Сотскова, занявшая лишь провальное седьмое место, представляла ГИТИС.

"Поступила учиться на балетмейстера, хотела бы стать постановщиком ледовых шоу, - рассказывала в Красноярске о своих планах Мария. – Учиться мне очень нравится. У нас ведь особый вуз. Вместо лекций ставим настоящие балеты. Сейчас репетирую партию Редисочки в "Чипполино". Кажется, роль удается".

А вот чистые прокаты спортивных программ удавались все реже. После Универсиады Сотскова снова сменила тренера, уйдя к Светлане Соколовской. Только дело было не в тренере. О соперничестве с ученицами Этери Тутберидзе речи уже не шло. В своем последнем сезоне участница Олимпиады-2018 занимала последние или предпоследние места на "челленджерах" и единственном этапе Гран-при ISU, который получила. От участия в чемпионате России Мария отказалась и в июле 2020-го заявила о завершении карьеры. Только оформить это заявление не удосужилась, и в марте 2021-го ФФККР признала фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил.

Сначала Мария просто пропускала свидания с допинг-офицерами, а затем зачем-то сдала тест, который выявил в организме спортсменки запрещенный правилами препарат – фуросемид. Он применяется для сгонки веса. С этой проблемой по мере взросления столкнулась и безуспешно боролась Сотскова. Когда на фуросемиде в 2001 году попались Алина Кабаева и Ирина Чащина, их тренер Ирина Винер сделала все возможное и невозможное, чтобы срок дисквалификации был минимальным, а виновными назначены "грязные" биодобавки, бесконтрольно продававшиеся в российских аптеках.

Сотскову никто под защиту не взял. Зато кто-то посоветовал представить поддельные медицинские документы. Зачем это нужно было фигуристке, завершившей карьеру, не понял никто. Говорили, правда, что она все-таки надеялась вернуться к соревновательной практике и хотела сбросить лишний вес. В результате РУСАДА начало расследование, с выводами которого согласилась ФФККР. Сотскову отстранили от любой деятельности, связанной со спортом, на десять лет. Не только выступать, но и тренировать или ставить программы она сможет лишь в 2031 году.

Утешение Мария искала в личной жизни. В 2020-м вышла замуж за музыкального продюсера Михаила Омельчука. Пышную свадьбу молодые люди планировали после окончания пандемии, а пока расписались в ЗАГСе. Только церемонии с большим количеством гостей из мира спорта и шоу-бизнеса не суждено было состояться. Спустя несколько месяцев после регистрации брака Мария и Михаил расстались.

"Убежден, что, несмотря ни на что, нам нужно было быть вместе, если мы семья, - грустно прокомментировал случившееся на своей страничке в социальной сети Омельчук. – Только мы разошлись и поэтому разводимся. Всегда был верен и предан тебе и готов всегда и во всем тебе помочь. Всегда буду тебя любить! Возможно, из-за возраста или из-за каких-то обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх".

В роли бывшей Сотскова пребывала недолго. Вышла замуж за бизнесмена Максима Богославского и родила двух детей-погодков, девочку и мальчика. Перед рождением первенца Мария и Максим устроила гендер-пати. Вскоре родилась Вера, а через год с небольшим мальчик Луи.

"Пока была действующей спортсменкой, держала себя в руках в плане питания и режима, - говорила Сотскова Спортсу. – Во время первой беременности прямо оторвалась. Решила, что могу себе ни в чем не отказывать. Рожать пошла с весом 72 кг".

Правда, после рождения второго ребенка, как призналась Сотскова, ей надоело видеть в зеркале большую женщину, и она всерьез занялась своей физической формой. Сначала пошла на пилатес, затем добавила танцы и, по совету психотерапевта, бокс. Сотскова уверяет, что это качественная кардионагрузка в сочетании с выплеском негативной энергии. Судя по всему, и Загитова с этим согласна.

А вот на лед участница Олимпиады-2018 выходит только для того, чтобы сделать эффектные снимки для социальных сетей. Признается, что не хотела бы, чтобы ее дети занимались фигурным катанием. И сама мало с кем из этого мира сейчас общается. Из-за запрета на тренерскую и постановочную деятельность устроилась работать в рекламное агентство.