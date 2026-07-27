Экс-депутат парламента Финляндии хочет получить российское гражданство

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Переехавший в Россию бывший депутат парламента Финляндии, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен рассказал в интервью РИА Новости, что планирует получить российское гражданство, а также хочет построить в России новую жизнь.

"Я учу русский понемногу каждый день. Планирую подать заявление на получение российского гражданства и нацелен построить здесь новую жизнь. Здесь живут приятные хорошие люди, это лучшее в России", - заявил РИА Новости Туртиайнен.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.