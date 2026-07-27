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Экс-депутат парламента Финляндии хочет получить российское гражданство - РИА Новости, 27.07.2026
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08:22 27.07.2026
Экс-депутат парламента Финляндии хочет получить российское гражданство

Экс-депутат парламента Финляндии Туртиайнен планирует получить гражданство РФ

CC BY 4.0 / Hannu Häkkinen / Finnish politician Ano TurtiainenБывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
CC BY 4.0 / Hannu Häkkinen / Finnish politician Ano Turtiainen
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен планирует получить российское гражданство.
  • Он нацелен построить новую жизнь и отмечает, что жизнь в России свободная.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Переехавший в Россию бывший депутат парламента Финляндии, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен рассказал в интервью РИА Новости, что планирует получить российское гражданство, а также хочет построить в России новую жизнь.
«
"Я учу русский понемногу каждый день. Планирую подать заявление на получение российского гражданства и нацелен построить здесь новую жизнь. Здесь живут приятные хорошие люди, это лучшее в России", - заявил РИА Новости Туртиайнен.
По его словам, он уже успел побывать в Ярославле, Твери, Петрозаводске, но основное время проводит в Москве. Экс-депутат отметил, что жизнь в России свободная.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в Россию и получили статус беженца.
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