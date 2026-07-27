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Реабилитацию Шибаевского пруда провели на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 27.07.2026
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11:52 27.07.2026
Реабилитацию Шибаевского пруда провели на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы от иловых отложений очистили Шибаевский пруд

© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы Шибаевский пруд
Шибаевский пруд - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Шибаевский пруд. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Шибаевский пруд входит в каскад Кузьминских прудов, расположенных на реке Чурилихе на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". При обследовании выяснилось, что водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдалось локальное разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, в настоящее время работы выполнены в полном объеме", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что водоем площадью шесть гектаров очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и организовали новую зону биоплато.
"В рамках проекта извлекли иловые отложения объемом 23,5 тысяч кубометров, мероприятия проводили с использованием плавающего земснаряда, уровень воды был понижен частично, что не повлияло на сформированную экосистему. Затем выполнили локальный ремонт береговой полосы - укрепили ее при помощи отсыпки гранитного камня, провели необходимые работы и вокруг острова в середине пруда. Обустроили в дополнение к существующей новую зону биоплато площадью 710 квадратных метров, высадим в нее более 13 тысяч водных растений", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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