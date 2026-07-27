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Джабаров посоветовал Бернему подумать о безопасности своей страны - РИА Новости, 27.07.2026
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13:26 27.07.2026
Джабаров посоветовал Бернему подумать о безопасности своей страны

Джабаров: Бернему вместо помощи Киеву надо думать о безопасности своей страны

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Владимир Джабаров во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что новому премьер-министру Великобритании Энди Бернему стоит задуматься о безопасности своей страны.
  • Энди Бернем в первый день на посту заявил о безоговорочной поддержке Украины и провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
  • На текущей неделе ожидается личная встреча Бернема и Зеленского на военной базе в Британии, где готовят ВСУ.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Новому премьер-министру Великобритании Энди Бернему вместо помощи нацистскому киевскому режиму стоит подумать о безопасности своей страны, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Бернем в первый же день на этом посту, 20 июля, заявил о безоговорочной поддержке Украины и провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а на текущей неделе ожидается их личная встреча на военной базе в Британии, где готовят ВСУ. Москва зафиксировала это намерение Лондона продолжать делать все для продолжения войны, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Я думаю, что новому премьер-министру Бернему надо все-таки подумать о безопасности своего государства... Надо не размахивать руками, оказывая помощь нацистскому режиму, а подумать о собственной безопасности", - сказал Джабаров в беседе с "Лентой.ру".
Предыдущие британские премьеры, а Бернем стал уже пятым на этом посту с момента начала СВО, так же рьяно проводили антироссийскую политику, включая накачку Украины оружием. В том числе Великобритания вместе с Францией стали инициаторами создания "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. А "коалицию желающих" называли подстрекателями войны.
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