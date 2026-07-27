Акция памяти в честь погибших в Донбассе детей в Улан-Удэ

Акция памяти в честь погибших в Донбассе детей в Улан-Удэ

В Улан-Удэ прошла акция памяти в честь детей, погибших в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Улан-Удэ прошла акция памяти в честь погибших в Донбассе детей.

На митинге в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» выступили представители власти и другие участники, среди которых были ветераны боевых действий и неравнодушные жители города.

Участники акции зачитали имена 384 детей, погибших за 10 лет, почтили их память минутой молчания и возложили цветы и свечи к памятнику.

УЛАН-УДЭ, 27 июл - РИА Новости. Акция памяти в честь погибших в Донбассе детей прошла в столице Бурятии, объявлена минута молчания, состоялось возложение цветов и свечей, передает корреспондент РИА Новости.

В сквере "Ровесникам, ушедшим в бой" в Улан-Удэ в полдень собрались более ста человек, среди них представители власти, ветераны боевых действий, активисты общественных движений, члены комитета семей СВО, а также неравнодушные жители города.

"Вспоминая детей Донбасса , мы вспоминаем ребят, которые строили планы на жизнь... Сегодняшний день – это ответ на тот самый главный вопрос, который, наверное, стоит перед нашей страной: почему мы сейчас там? Потому что наша страна, наверное, за всю свою историю всегда не оставалась в стороне перед тем самым маленьким незащищенным человеком, ради которого наши мужчины, наши братья, отцы, сыновья готовы отдать жизнь", - сказал на открытии митинга первый замруководителя Администрации главы и правительства Бурятии Михаил Харитонов.

После открытия митинга участники зачитали имена 384 детей, погибших, по официальным данным, за 10 лет агрессии киевского режима. Затем была объявлена минута молчания и возложены цветы и свечи к памятнику.

В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.