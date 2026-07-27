Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ прошла акция памяти в честь детей, погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 27.07.2026
В Улан-Удэ прошла акция памяти в честь детей, погибших в Донбассе

В Улан-Удэ прошла акция памяти в честь погибших в Донбассе детей

© РИА НовостиАкция памяти в честь погибших в Донбассе детей в Улан-Удэ
Акция памяти в честь погибших в Донбассе детей в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости
Акция памяти в честь погибших в Донбассе детей в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ прошла акция памяти в честь погибших в Донбассе детей.
  • На митинге в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» выступили представители власти и другие участники, среди которых были ветераны боевых действий и неравнодушные жители города.
  • Участники акции зачитали имена 384 детей, погибших за 10 лет, почтили их память минутой молчания и возложили цветы и свечи к памятнику.
УЛАН-УДЭ, 27 июл - РИА Новости. Акция памяти в честь погибших в Донбассе детей прошла в столице Бурятии, объявлена минута молчания, состоялось возложение цветов и свечей, передает корреспондент РИА Новости.
В сквере "Ровесникам, ушедшим в бой" в Улан-Удэ в полдень собрались более ста человек, среди них представители власти, ветераны боевых действий, активисты общественных движений, члены комитета семей СВО, а также неравнодушные жители города.
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Невосполнимая трагедия. Донбасс вспоминает погибших от рук ВСУ детей
08:00
"Вспоминая детей Донбасса, мы вспоминаем ребят, которые строили планы на жизнь... Сегодняшний день – это ответ на тот самый главный вопрос, который, наверное, стоит перед нашей страной: почему мы сейчас там? Потому что наша страна, наверное, за всю свою историю всегда не оставалась в стороне перед тем самым маленьким незащищенным человеком, ради которого наши мужчины, наши братья, отцы, сыновья готовы отдать жизнь", - сказал на открытии митинга первый замруководителя Администрации главы и правительства Бурятии Михаил Харитонов.
После открытия митинга участники зачитали имена 384 детей, погибших, по официальным данным, за 10 лет агрессии киевского режима. Затем была объявлена минута молчания и возложены цветы и свечи к памятнику.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.
Траурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Волошин призвал помнить о цене, которую заплатили погибшие в Донбассе дети
08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаУлан-УдэДенис ПушилинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала