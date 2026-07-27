СМИ сообщили о сильном запахе аммиака на улицах в Днепропетровске

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепропетровска на Украине после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua".

В понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил о серии взрывов в Днепропетровске.

"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.)... стоит сильный запах аммиака, на улице нечем дышать, и прохожие прикрывают лицо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

Позднее телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу госслужбы по ЧС сообщил о повреждении трубопровода аммиака на одном из предприятий Днепропетровска. На данный момент последствия аварии ликвидированы, угрозы для населения нет, утверждает телеканал.