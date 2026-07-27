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СМИ сообщили о сильном запахе аммиака на улицах в Днепропетровске - РИА Новости, 27.07.2026
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08:42 27.07.2026 (обновлено: 09:25 27.07.2026)
СМИ сообщили о сильном запахе аммиака на улицах в Днепропетровске

В Днепропетровске после взрывов на улицах ощущается сильный запах аммиака

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Днепропетровске на Украине произошла серия взрывов.
  • После взрывов на улицах города чувствуется сильный запах аммиака.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепропетровска на Украине после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua".
В понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщил о серии взрывов в Днепропетровске.
«
"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.)... стоит сильный запах аммиака, на улице нечем дышать, и прохожие прикрывают лицо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Официальных комментариев местных властей пока нет.
Позднее телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу госслужбы по ЧС сообщил о повреждении трубопровода аммиака на одном из предприятий Днепропетровска. На данный момент последствия аварии ликвидированы, угрозы для населения нет, утверждает телеканал.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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05:36
 
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