Черногория введет визы для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Черногории сообщил о введении виз для россиян с 1 ноября.

Они также потребуются гражданам Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции.

До 31 октября они смогут посещать страну без разрешительных документов на срок до 30 дней.

БЕЛГРАД, 27 июл — РИА Новости. МИД Черногории сообщил о введении виз для россиян с 1 ноября.

« "Правительство Черногории 23 июля приняло решение о дополнении постановления о визовом режиме, согласно которому гражданам <...> Белоруссии, КНР, России, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября необходима виза для въезда", — заявило ведомство.

До 31 октября они смогут посещать страну без разрешительных документов на срок до 30 дней. В министерстве пояснили, что эта мера необходима для согласования визовой политики республики с ЕС.

Глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов ранее отмечал , что Черногория остается нишевым направлением для соотечественников из-за отсутствия прямого авиасообщения.