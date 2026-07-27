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Черногория введет визы для россиян - РИА Новости, 27.07.2026
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Туризм
 
16:54 27.07.2026 (обновлено: 17:21 27.07.2026)
Черногория введет визы для россиян

МИД Черногории сообщил о введении виз для граждан РФ и Белоруссии с 1 ноября

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкФлаг Черногории на фоне города Котор
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Флаг Черногории на фоне города Котор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Черногории сообщил о введении виз для россиян с 1 ноября.
  • Они также потребуются гражданам Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции.
  • До 31 октября они смогут посещать страну без разрешительных документов на срок до 30 дней.
БЕЛГРАД, 27 июл — РИА Новости. МИД Черногории сообщил о введении виз для россиян с 1 ноября.
«

"Правительство Черногории 23 июля приняло решение о дополнении постановления о визовом режиме, согласно которому гражданам <...> Белоруссии, КНР, России, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября необходима виза для въезда", — заявило ведомство.

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До 31 октября они смогут посещать страну без разрешительных документов на срок до 30 дней. В министерстве пояснили, что эта мера необходима для согласования визовой политики республики с ЕС.
Глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов ранее отмечал, что Черногория остается нишевым направлением для соотечественников из-за отсутствия прямого авиасообщения.
По его словам, ажиотажного спроса на этом направлении не ожидается. Однако в этом сезоне он остается стабильным, а бронирования продолжаются.
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