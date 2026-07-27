Черногория введет визы для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Черногории сообщил о введении виз для россиян с 1 ноября.
- Они также потребуются гражданам Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции.
- До 31 октября они смогут посещать страну без разрешительных документов на срок до 30 дней.
БЕЛГРАД, 27 июл — РИА Новости. МИД Черногории сообщил о введении виз для россиян с 1 ноября.
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"Правительство Черногории 23 июля приняло решение о дополнении постановления о визовом режиме, согласно которому гражданам <...> Белоруссии, КНР, России, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября необходима виза для въезда", — заявило ведомство.
До 31 октября они смогут посещать страну без разрешительных документов на срок до 30 дней. В министерстве пояснили, что эта мера необходима для согласования визовой политики республики с ЕС.
Глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов ранее отмечал, что Черногория остается нишевым направлением для соотечественников из-за отсутствия прямого авиасообщения.
По его словам, ажиотажного спроса на этом направлении не ожидается. Однако в этом сезоне он остается стабильным, а бронирования продолжаются.