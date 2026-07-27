В аэропорту Череповца сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Череповца сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Череповец. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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