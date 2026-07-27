В аэропорту Череповца ввели ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
- Возможны корректировки в расписании.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Вчера, 09:30