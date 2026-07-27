При ударах ВСУ по Ростову-на-Дону погибли два человека

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"Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток", — написал он на платформе "Макс".