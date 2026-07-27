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При ударах ВСУ по Ростову-на-Дону погибли два человека - РИА Новости, 27.07.2026
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05:42 27.07.2026 (обновлено: 08:39 27.07.2026)
При ударах ВСУ по Ростову-на-Дону погибли два человека

Два человека погибли при ночной атаке ВСУ на Ростов-на-Дону, еще пять пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе ВСУ по Ростову-на-Дону погибли два человека.
  • Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. При ударе ВСУ по Ростову-на-Дону погибли два человека, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«

"Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток", — написал он на платформе "Макс".

Врачи оказали раненым медицинскую помощь. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал поддержку им и пострадавшим.
Слюсарь уточнил, что в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города произошли разрушения на земле.
Из-за падения БПЛА вспыхнул огонь на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких домовладений. Губернатор подчеркнул, что почти все пожары удалось оперативно потушить. Сейчас спасатели ликвидируют горение на площади 400 квадратных метров.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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