При ударах ВСУ по Ростову-на-Дону погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ по Ростову-на-Дону погибли два человека.
- Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. При ударе ВСУ по Ростову-на-Дону погибли два человека, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
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"Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток", — написал он на платформе "Макс".
Врачи оказали раненым медицинскую помощь. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал поддержку им и пострадавшим.
Слюсарь уточнил, что в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города произошли разрушения на земле.
Из-за падения БПЛА вспыхнул огонь на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких домовладений. Губернатор подчеркнул, что почти все пожары удалось оперативно потушить. Сейчас спасатели ликвидируют горение на площади 400 квадратных метров.
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