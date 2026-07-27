Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев.

Великобритания предоставит Украине технологии радиоэлектронной борьбы для защиты беспилотников ВСУ.

ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон при нем продолжит поддерживать Киев и передаст ему технологии радиоэлектронной борьбы для защиты беспилотников ВСУ.

"Мы продолжим помогать вам... В качестве подтверждения наших намерений сегодня я могу объявить, что мы идем дальше. Мы предоставляем новые технологии радиоэлектронной борьбы собственного производства, которые будут защищать украинские дроны", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским

Бернем утверждает, что эти технологии помогут украинским БПЛА бить по целям.

Предыдущие британские премьеры, а Бернем стал уже пятым на этом посту с момента начала СВО, также рьяно проводили антироссийскую политику, включая накачку Украины оружием. В том числе Великобритания вместе с Францией стали инициаторами создания "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине.