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Британия передаст Украине технологии РЭБ для защиты беспилотников - РИА Новости, 27.07.2026
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19:43 27.07.2026
Британия передаст Украине технологии РЭБ для защиты беспилотников

Бернем: Британия передаст Украине технологии РЭБ для защиты дронов ВСУ

© REUTERS / Isabel InfantesЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев.
  • Великобритания предоставит Украине технологии радиоэлектронной борьбы для защиты беспилотников ВСУ.
ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон при нем продолжит поддерживать Киев и передаст ему технологии радиоэлектронной борьбы для защиты беспилотников ВСУ.
"Мы продолжим помогать вам... В качестве подтверждения наших намерений сегодня я могу объявить, что мы идем дальше. Мы предоставляем новые технологии радиоэлектронной борьбы собственного производства, которые будут защищать украинские дроны", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
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Предыдущие британские премьеры, а Бернем стал уже пятым на этом посту с момента начала СВО, также рьяно проводили антироссийскую политику, включая накачку Украины оружием. В том числе Великобритания вместе с Францией стали инициаторами создания "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. А "коалицию желающих" называли подстрекателями войны.
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