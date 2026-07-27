Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский премьер-министр Энди Бернем заявил о готовности отправить войска на Украину после заключения мирного соглашения.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости. Британский премьер-министр Энди Бернем заявил о готовности отправить войска на Украину после заключения мирного соглашения.
"Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы для укрепления безопасности Украины в долгосрочной перспективе", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию вели британские СМИ.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.