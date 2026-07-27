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Британия готова отправить войска на Украину после мирного соглашения - РИА Новости, 27.07.2026
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19:14 27.07.2026 (обновлено: 19:15 27.07.2026)
Британия готова отправить войска на Украину после мирного соглашения

Бернем заявил о готовности отправить войска на Украину после мирного соглашения

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский премьер-министр Энди Бернем заявил о готовности отправить войска на Украину после заключения мирного соглашения.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости. Британский премьер-министр Энди Бернем заявил о готовности отправить войска на Украину после заключения мирного соглашения.
"Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы для укрепления безопасности Украины в долгосрочной перспективе", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию вели британские СМИ.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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