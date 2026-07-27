Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ во время боев за Белицкое в ДНР прятались от российских беспилотников, в том числе в уличных туалетах.
- Украинские подразделения пытались контратаковать российские позиции в Белицком, но все такие попытки своевременно выявлялись с помощью беспилотников.
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ во время боев за Белицкое в ДНР прятались от российских беспилотников в том числе в уличных туалетах, рассказал РИА Новости старший разведчик 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" с позывным Дед.
Собеседник агентства сообщил, что при зачистке населенного пункта российским подразделениям приходилось проверять все возможные укрытия.
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"Досматривать приходится абсолютно все, вплоть до уличного туалета. Прятались даже в уличном туалете, заходят в туалет вдвоем и ныкаются там, думая, что мы их не видим", — рассказал Дед.
Командир взвода 110-й гвардейской бригады Антон Гавришов, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что украинские подразделения неоднократно пытались контратаковать российские позиции в Белицком, однако все такие попытки своевременно выявлялись с помощью беспилотников.
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22 июня 2022, 17:18