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Разведчик рассказал, как ВСУ прятались от российских БПЛА в Белицком - РИА Новости, 27.07.2026
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09:08 27.07.2026
Разведчик рассказал, как ВСУ прятались от российских БПЛА в Белицком

РИА Новости: боевики ВСУ прятались от дронов ВС РФ в уличных туалетах в Белицком

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ во время боев за Белицкое в ДНР прятались от российских беспилотников, в том числе в уличных туалетах.
  • Украинские подразделения пытались контратаковать российские позиции в Белицком, но все такие попытки своевременно выявлялись с помощью беспилотников.
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ во время боев за Белицкое в ДНР прятались от российских беспилотников в том числе в уличных туалетах, рассказал РИА Новости старший разведчик 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" с позывным Дед.
Собеседник агентства сообщил, что при зачистке населенного пункта российским подразделениям приходилось проверять все возможные укрытия.
«
"Досматривать приходится абсолютно все, вплоть до уличного туалета. Прятались даже в уличном туалете, заходят в туалет вдвоем и ныкаются там, думая, что мы их не видим", — рассказал Дед.
Командир взвода 110-й гвардейской бригады Антон Гавришов, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что украинские подразделения неоднократно пытались контратаковать российские позиции в Белицком, однако все такие попытки своевременно выявлялись с помощью беспилотников.
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