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Российские ученые создали "умный бетон" - РИА Новости, 27.07.2026
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18:31 27.07.2026 (обновлено: 19:10 27.07.2026)

Российские ученые создали "умный бетон"

© Фото : Пресс-служба НИУ МГСУРоссийские ученые создали "умный бетон"
Российские ученые создали умный бетон - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Пресс-служба НИУ МГСУ
Российские ученые создали "умный бетон"
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МОСКВА, 27 июл — пресс-служба НИУ МГСУ. Бетон, который способен накапливать тепло, отдавать его при охлаждении помещения и одновременно служить обычной несущей конструкцией, – такая технология была представлена учеными НИУ МГСУ.
В основе технологии — специальная теплоаккумулирующая добавка. Когда температура в помещении становится выше заданного уровня, материал поглощает избыток тепла и "запасает" его внутри конструкции. При снижении температуры бетон начинает постепенно отдавать накопленную энергию, поддерживая более стабильный микроклимат без дополнительного расхода электричества или тепла.
Главное отличие разработки от традиционных строительных материалов – работа только в диапазоне температур, характерном для реальных условий эксплуатации зданий в России. Это особенно важно для жилых и общественных объектов, где в отопительный сезон часто возникает избыток тепла.
По оценке разработчиков, технология может применяться практически во всех элементах здания: в полах, стенах, перекрытиях и штукатурных составах. Проект реализован в рамках программы академического лидерства "Приоритет - 2030", а его коммерческое внедрение ожидается к 2028 году.
Однако технология "умного бетона" — это лишь часть более масштабной тенденции. В строительной науке активно развиваются материалы, способные выполнять функции самодиагностики и мониторинга состояния конструкций. В такие составы могут интегрироваться проводящие волокна, сенсоры или специальные добавки, которые позволяют фиксировать появление микротрещин, изменение влажности, температуры и напряжений внутри конструкции.
Для дорожной отрасли это особенно актуально. НИУ МГСУ также разработал технологию модификатора для асфальтобетона на основе резинотехнических отходов. Материал производится из отечественного сырья и предназначен для повышения устойчивости дорожных покрытий к трещинообразованию, колееобразованию и ускоренному старению. Технология рассчитана на эксплуатацию в условиях больших температурных перепадов – от сильных морозов до летней жары.
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