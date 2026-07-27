Над Запорожской областью зафиксировали высокую дроновую активность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность.
- Губернатор Евгений Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Высокая дроновая активность зафиксирована над Запорожской областью, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"️Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки и не снимать работу систем противовоздушной обороны.
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