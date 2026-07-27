Рейтинг@Mail.ru
Над Запорожской областью зафиксировали высокую дроновую активность - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 27.07.2026
Над Запорожской областью зафиксировали высокую дроновую активность

Губернатор Балицкий сообщил о высокой активности БПЛА над Запорожской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность.
  • Губернатор Евгений Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Высокая дроновая активность зафиксирована над Запорожской областью, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"️Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки и не снимать работу систем противовоздушной обороны.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом БУК М - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
ПВО за 12 часов уничтожила 32 украинских дрона
Вчера, 21:09
 
БезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала