Краткий пересказ от РИА ИИ «АвтоВАЗ» уходит в ежегодный корпоративный отпуск до 16 августа для проведения модернизации и ремонта оборудования.

Финансирование проектов по обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования, а также работ по улучшению условий труда превысит 370 миллионов рублей.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" уходит в ежегодный корпоративный отпуск до 16 августа, во время которого проведет модернизацию и ремонт оборудования.

Как ранее сообщали в компании, финансирование проектов по обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования, а также работ по улучшению условий труда превысит 370 миллионов рублей.

Всего за три недели будет выполнено 13 тысяч задач суммарным объемом более 80 тысяч человеко-дней.