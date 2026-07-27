Краткий пересказ от РИА ИИ
- «АвтоВАЗ» уходит в ежегодный корпоративный отпуск до 16 августа для проведения модернизации и ремонта оборудования.
- Финансирование проектов по обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования, а также работ по улучшению условий труда превысит 370 миллионов рублей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" уходит в ежегодный корпоративный отпуск до 16 августа, во время которого проведет модернизацию и ремонт оборудования.
Как ранее сообщали в компании, финансирование проектов по обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования, а также работ по улучшению условий труда превысит 370 миллионов рублей.
Всего за три недели будет выполнено 13 тысяч задач суммарным объемом более 80 тысяч человеко-дней.
В число особо значимых работ на время отпуска входят подготовка к старту производства Lada Azimut, запланированного на сентябрь, а также подготовка к выпуску Lada Granta с автоматической трансмиссией, который ожидается в 2027 году.
Мантуров назвал одну из важнейших задач "АвтоВАЗа"
20 июля, 15:56