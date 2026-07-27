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"АвтоВАЗ" уходит в ежегодный корпоративный отпуск - РИА Новости, 27.07.2026
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00:06 27.07.2026
"АвтоВАЗ" уходит в ежегодный корпоративный отпуск

"АвтоВАЗ" уходит в ежегодный корпоративный отпуск до 16 августа

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «АвтоВАЗ» уходит в ежегодный корпоративный отпуск до 16 августа для проведения модернизации и ремонта оборудования.
  • Финансирование проектов по обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования, а также работ по улучшению условий труда превысит 370 миллионов рублей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" уходит в ежегодный корпоративный отпуск до 16 августа, во время которого проведет модернизацию и ремонт оборудования.
Как ранее сообщали в компании, финансирование проектов по обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования, а также работ по улучшению условий труда превысит 370 миллионов рублей.
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