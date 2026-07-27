СМИ: продажи новых легковых автомобилей в России превысят уровень 2025 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году составят порядка 1,4 миллиона штук, превышая уровень 2025 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на аналитиков и автоэкспертов.

Рост рынка в первом полугодии 2026 года объясняется низкой базой прошлого года.

По прогнозам РоАД, объем авторынка по итогам 2026 года может достигнуть 1,5 миллиона легковых автомобилей при улучшении ситуации со ставками на автокредиты и потребительской уверенностью.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году будут на уровне 1,4 миллиона штук, немного превышая уровень 2025 года, пишет газета Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году будут на уровне 1,4 миллиона штук, немного превышая уровень 2025 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на аналитиков и автоэкспертов.

"Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 г. составят порядка 1,4 млн шт. Авторынок постепенно входит в фазу стабилизации после шоков прошлых лет", - говорится в статье.

Президент ассоциации "Российские автодилеры" (РоАД) Алексей Подщеколдин отметил, что рост рынка по итогам первого полугодия объясняется низкой базой прошлого года, так как по данным "Автостата" в январе-июне 2026 года было продано 608 618 новых легковых машин, что на 15% больше показателя годом ранее.

По его мнению, во втором полугодии подобного спроса, как был осенью 2025 года на фоне ожидания изменений методики расчета утильсбора, не ожидается, потому что покупатель стал осторожнее на фоне того, что автомобиль для многих семей становится "очень серьезным финансовым решением".