Чернышенко рассказал об авиасообщении между Россией и Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между Россией и Китаем наладили прямое авиасообщение с 270 рейсами в неделю.
- За 2025 год в Китае побывали порядка двух миллионов россиян, а Россию посетили около миллиона граждан Китая.
- Действие безвизового режима между Россией и Китаем продлили до конца 2027 года.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские и китайские авиакомпании совершают 270 рейсов в неделю между двумя странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Между нашими странами (Россией и Китаем - ред.) налажено прямое авиасообщение – всего доступны 270 рейсов в неделю", - сказал Чернышенко, выступая в рамках просветительского проекта "Добрые соседи", приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
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Вице-премьер добавил, что за 2025 год в Китае побывали порядка двух миллионов россиян, и около одного миллиона китайских граждан посетили Россию. По итогам первого квартала этого года поток российских туристов в Китай вырос на 60%, а китайских в Россию – на 25%.
"По решению лидеров наших стран действие безвиза продлено до конца 2027 года. Ожидаем, что к этому времени наши граждане совершат до шести миллионов взаимных поездок", - подчеркнул Чернышенко.
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