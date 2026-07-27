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Чернышенко рассказал об авиасообщении между Россией и Китаем - РИА Новости, 27.07.2026
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Туризм
 
13:32 27.07.2026
Чернышенко рассказал об авиасообщении между Россией и Китаем

Чернышенко: авиакомпании из РФ и КНР делают 270 рейсов в неделю между странами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между Россией и Китаем наладили прямое авиасообщение с 270 рейсами в неделю.
  • За 2025 год в Китае побывали порядка двух миллионов россиян, а Россию посетили около миллиона граждан Китая.
  • Действие безвизового режима между Россией и Китаем продлили до конца 2027 года.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские и китайские авиакомпании совершают 270 рейсов в неделю между двумя странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Между нашими странами (Россией и Китаем - ред.) налажено прямое авиасообщение – всего доступны 270 рейсов в неделю", - сказал Чернышенко, выступая в рамках просветительского проекта "Добрые соседи", приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
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Вице-премьер добавил, что за 2025 год в Китае побывали порядка двух миллионов россиян, и около одного миллиона китайских граждан посетили Россию. По итогам первого квартала этого года поток российских туристов в Китай вырос на 60%, а китайских в Россию – на 25%.
"По решению лидеров наших стран действие безвиза продлено до конца 2027 года. Ожидаем, что к этому времени наши граждане совершат до шести миллионов взаимных поездок", - подчеркнул Чернышенко.
Проект "Добрые соседи" создан радио Sputnik совместно с холдингом ON Медиа, медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия" при экспертной поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.
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