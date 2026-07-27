Чернышенко рассказал об авиасообщении между Россией и Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ Между Россией и Китаем наладили прямое авиасообщение с 270 рейсами в неделю.

За 2025 год в Китае побывали порядка двух миллионов россиян, а Россию посетили около миллиона граждан Китая.

Действие безвизового режима между Россией и Китаем продлили до конца 2027 года.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские и китайские авиакомпании совершают 270 рейсов в неделю между двумя странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Между нашими странами ( Россией Китаем - ред.) налажено прямое авиасообщение – всего доступны 270 рейсов в неделю", - сказал Чернышенко, выступая в рамках просветительского проекта "Добрые соседи", приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Вице-премьер добавил, что за 2025 год в Китае побывали порядка двух миллионов россиян, и около одного миллиона китайских граждан посетили Россию. По итогам первого квартала этого года поток российских туристов в Китай вырос на 60%, а китайских в Россию – на 25%.

"По решению лидеров наших стран действие безвиза продлено до конца 2027 года. Ожидаем, что к этому времени наши граждане совершат до шести миллионов взаимных поездок", - подчеркнул Чернышенко.