Алиханов призвал интегрировать разные сенсоры радиолокации в единую систему

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил о необходимости интегрировать разные типы сенсоров радиолокационной осведомленности в единую систему.
- Министр отметил, что разработки необходимо вести в области дронов-перехватчиков, и несколько десятков команд уже активно работают над ними.
- Россия обладает сильными компетенциями в части систем распознавания, перехвата и «машинного зрения», и министр подчеркнул важность поддержки этих команд.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разные типы сенсоров радиолокационной осведомленности нужно интегрировать в единую систему для радиолокационной осведомленности, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов сайту kp.ru.
"Первое, с чего надо начинать, это радиолокационная осведомленность. У нас есть решения по развитию разных типов сенсоров - аудио, видео, разные другие, которые необходимо интегрировать, и сейчас коллеги из Минобороны этим занимаются… Интегрировать в единую систему для того, чтобы со всех источников информации у тебя выводилось все в единое программное обеспечение", - сказал министр.
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Он отметил, что разработки необходимо вести в области дронов-перехватчиков. Несколько десятков команд уже активно работают над ними. Также Россия обладает сильным компетенциями в части систем распознавания, перехвата, "машинного зрения".
"Мы здесь понимаем, что нельзя останавливаться, нужно максимально эти команды поддержать. Технические задания им всем поставлены, они и инициативно выходят с некоторыми разработками. Мы их в этом поддерживаем через совершенно различные инструменты - и финансовые, и административные", - добавил министр.