Алиханов призвал интегрировать разные сенсоры радиолокации в единую систему

"Первое, с чего надо начинать, это радиолокационная осведомленность. У нас есть решения по развитию разных типов сенсоров - аудио, видео, разные другие, которые необходимо интегрировать, и сейчас коллеги из Минобороны этим занимаются… Интегрировать в единую систему для того, чтобы со всех источников информации у тебя выводилось все в единое программное обеспечение", - сказал министр.