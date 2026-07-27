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Алиханов призвал интегрировать разные сенсоры радиолокации в единую систему - РИА Новости, 27.07.2026
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07:12 27.07.2026 (обновлено: 07:13 27.07.2026)
Алиханов призвал интегрировать разные сенсоры радиолокации в единую систему

Алиханов: разные типы сенсоров радиолокации нужно интегрировать в единую систему

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил о необходимости интегрировать разные типы сенсоров радиолокационной осведомленности в единую систему.
  • Министр отметил, что разработки необходимо вести в области дронов-перехватчиков, и несколько десятков команд уже активно работают над ними.
  • Россия обладает сильными компетенциями в части систем распознавания, перехвата и «машинного зрения», и министр подчеркнул важность поддержки этих команд.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разные типы сенсоров радиолокационной осведомленности нужно интегрировать в единую систему для радиолокационной осведомленности, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов сайту kp.ru.
"Первое, с чего надо начинать, это радиолокационная осведомленность. У нас есть решения по развитию разных типов сенсоров - аудио, видео, разные другие, которые необходимо интегрировать, и сейчас коллеги из Минобороны этим занимаются… Интегрировать в единую систему для того, чтобы со всех источников информации у тебя выводилось все в единое программное обеспечение", - сказал министр.
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Он отметил, что разработки необходимо вести в области дронов-перехватчиков. Несколько десятков команд уже активно работают над ними. Также Россия обладает сильным компетенциями в части систем распознавания, перехвата, "машинного зрения".
"Мы здесь понимаем, что нельзя останавливаться, нужно максимально эти команды поддержать. Технические задания им всем поставлены, они и инициативно выходят с некоторыми разработками. Мы их в этом поддерживаем через совершенно различные инструменты - и финансовые, и административные", - добавил министр.
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ТехнологииРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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