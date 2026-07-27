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Группа "Свой" выкупила страховщика у "Кредит Европа банка", сообщают СМИ - РИА Новости, 27.07.2026
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11:49 27.07.2026
Группа "Свой" выкупила страховщика у "Кредит Европа банка", сообщают СМИ

Ведомости: группа "Свой" купила 100% долей компании "Кредит Европа лайф"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрохожие у офиса банка "Кредит Европа Банк" в Москве. Архивное фото
Прохожие у офиса банка Кредит Европа Банк в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прохожие у офиса банка "Кредит Европа Банк" в Москве. Архивное фото. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финтехгруппа "Свой" (ранее холдинг IDF Eurasia) купила 100% долей страховой компании "Кредит Европа лайф" у российского "Кредит Европа банка", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя группы "Свой".
  • Сумма сделки не раскрывается, говорится в статье.
  • Интеграция "Кредит Европа лайф" в структуру финтехгруппы "Свой" будет проходить постепенно, с объединением IT-платформ и тестированием рабочих процессов.
  • Приобретение страхового актива является шагом в рамках стратегии группы "Свой" по созданию диверсифицированной финансовой экосистемы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Финтехгруппа "Свой" (ранее холдинг IDF Eurasia) купила 100% долей страховой компании "Кредит Европа лайф" у российского "Кредит Европа банка" ("дочки" турецкой финансовой группы Fiba Group), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя группы "Свой".
"Группа "Свой" купила страховщика у дочернего банка турецкой Fiba Group... Финтехгруппа "Свой" (ранее холдинг IDF Eurasia) добавила к своим активам страховую компанию - она купила 100% долей "Кредит Европа лайфа" у российского "Кредит Европа банка". Об этом "Ведомостям" рассказал представитель группы. Сумма сделки не раскрывается", - говорится в статье.
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Представитель "Кредит Европа лайфа", чьи слова приводят "Ведомости", отметил, что интеграция компании в структуру финтехгруппы "Свой" будет проходить постепенно. Сначала будут объединены IT-платформы компаний и протестированы рабочие процессы. После в планы входит смена названия, но несмотря на это, "Свой" планирует сохранить текущие страховые программы и продукты компании, одновременно запуская новые цифровые решения для клиентов экосистемы.
Сооснователь группы Борис Батин прокомментировал "Ведомостям", что приобретение страхового актива - очередной шаг в рамках реализации стратегии группы "Свой" по созданию диверсифицированной финансовой экосистемы, где каждый клиент может получить полный набор финансовых сервисов в одном месте.
Группа видит большой потенциал для интеграции страховых продуктов в свои цифровые каналы и рассчитывает в ближайшие годы кратно нарастить объемы страхового бизнеса.
Холдинг IDF Eurasia в январе объявил, что объединил активы в финансовую группу под брендом "Свой" в рамках стратегии создания финтех-экосистемы для повышения операционной эффективности. В нее вошли "Свой Банк", "Свой Капитал", IDF Technology, IDF Lab, MoneyMan, Platiza, ID Collect и "Финансовые системы".
"Кредит Европа банк" - это универсальный банк, оказывающий услуги розничным и корпоративным клиентам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Он принадлежит международной турецкой финансовой группе Fiba Group, которая была основана турецким миллиардером Хюсню Озйегином. На российском рынке банк работает с 1997 года (до 2007 года он был известен как "Финансбанк"). Банк занимает 39-е место по размеру активов и 24-е по размеру чистой прибыли по итогам первого квартала 2026 года.
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