Группа "Свой" выкупила страховщика у "Кредит Европа банка", сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Финтехгруппа "Свой" (ранее холдинг IDF Eurasia) купила 100% долей страховой компании "Кредит Европа лайф" у российского "Кредит Европа банка", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя группы "Свой".

Сумма сделки не раскрывается, говорится в статье.

Интеграция "Кредит Европа лайф" в структуру финтехгруппы "Свой" будет проходить постепенно, с объединением IT-платформ и тестированием рабочих процессов.

Приобретение страхового актива является шагом в рамках стратегии группы "Свой" по созданию диверсифицированной финансовой экосистемы.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Финтехгруппа "Свой" (ранее холдинг IDF Eurasia) купила 100% долей страховой компании "Кредит Европа лайф" у российского "Кредит Европа банка" ("дочки" турецкой финансовой группы Fiba Group), пишет газета Финтехгруппа "Свой" (ранее холдинг IDF Eurasia) купила 100% долей страховой компании "Кредит Европа лайф" у российского "Кредит Европа банка" ("дочки" турецкой финансовой группы Fiba Group), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя группы "Свой".

"Группа "Свой" купила страховщика у дочернего банка турецкой Fiba Group... Финтехгруппа "Свой" (ранее холдинг IDF Eurasia) добавила к своим активам страховую компанию - она купила 100% долей "Кредит Европа лайфа" у российского "Кредит Европа банка". Об этом "Ведомостям" рассказал представитель группы. Сумма сделки не раскрывается", - говорится в статье.

Представитель "Кредит Европа лайфа", чьи слова приводят "Ведомости", отметил, что интеграция компании в структуру финтехгруппы "Свой" будет проходить постепенно. Сначала будут объединены IT-платформы компаний и протестированы рабочие процессы. После в планы входит смена названия, но несмотря на это, "Свой" планирует сохранить текущие страховые программы и продукты компании, одновременно запуская новые цифровые решения для клиентов экосистемы.

Сооснователь группы Борис Батин прокомментировал "Ведомостям", что приобретение страхового актива - очередной шаг в рамках реализации стратегии группы "Свой" по созданию диверсифицированной финансовой экосистемы, где каждый клиент может получить полный набор финансовых сервисов в одном месте.

Группа видит большой потенциал для интеграции страховых продуктов в свои цифровые каналы и рассчитывает в ближайшие годы кратно нарастить объемы страхового бизнеса.

Холдинг IDF Eurasia в январе объявил, что объединил активы в финансовую группу под брендом "Свой" в рамках стратегии создания финтех-экосистемы для повышения операционной эффективности. В нее вошли "Свой Банк", "Свой Капитал", IDF Technology, IDF Lab, MoneyMan, Platiza, ID Collect и "Финансовые системы".